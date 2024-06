Suite au grave incident survenu dans la localité de Hurfeish, où une attaque de drones du Hezbollah a fait 11 blessés dont un grièvement, le Président Itshak Herzog a tenu à adresser un message à la communauté internationale.

”Je m’adresse à la communauté internationale et à ses dirigeants et j’insiste: il est impossible de rester indifférent à ce terrorisme, du Liban et en général. Israël est attaqué quotidiennement, depuis de longs mois, par les branches de l’Iran au Liban, en violation flagrante des accords et des décisions internationales. Le monde doit se réveiller et comprendre qu’Israël n’a pas d’autre choix que de défendre ses citoyens, il ne faudra pas s’étonner lorsqu’il répondra avec puissance. Ne venez pas vous plaindre lorsque la situation dégènérera. C’est le moment d’apporter votre soutien et d’empêcher une escalade dans la région. Il faut freiner et arrêter cette agression terroriste maléfique”.