Herzl et Meirav Hadjadj ont perdu leur fille Shir hy »d, lieutenant de Tsahal, lors de l’attentat sur la promenade d’Armon Hanatziv à Jérusalem en janvier 2017. Depuis, ils ont participé à la création du forum de familles endeuillées par le terrorisme « Bo’harim Ba’haïm ».

Lors de la dernière campagne électorale Naftali Benett et Ayelet Shaked avaient sollicité le soutien actif de « Bo’harim Ba’haïm » en expliquant que ces familles endeuillées n’avaient pas meilleur allié et fidèle que Yamina. Le forum s’y était attelé dans tout le pays. Inutile de décrire la déception et la colère de ces familles après que les dirigeants de Yamina leur aient tourné le dos et conclu une alliance avec le parti Ra’am, vitrine des Frères Musulmans et du Hamas en Israël. Depuis la formation du gouvernement Benett-Lapid-Abbas, Herzl Hadjadj, son épouse Meirav et d’autres familles du forum ont publiquement exprimé leur colère à des nombreuses reprises, y compris dans une vidéo saisissante.

Mais cette colère est encore montée d’un cran après l’attentat commis dimanche à Jérusalem, avec la mort d’Elyahou-David Kay hy »d. Pour Herzl Had’jadj, c’en était trop, et de son propre aveu, il a « explosé ». Dans un tweet, il écrivait ce qu’il ressentait : « Au secours ! Au secours ! C’est le cri d’un Juif en Erets Israël et il n’y a personne pour venir secourir ! Des terroristes viennent tuer et la seule chose que nous sachions faire est d’enterrer nos morts. Merci au gouvernement de terreur de Naftali Benett, Yaïr Lapid, Benny Gantz et Lieberman. Le sang des victimes est sur vos mains et sur celles du gouvernement que vous avez formé avec les partisans des terroristes ! »

La réaction du Premier ministre a été…de bloquer Herzl Hadjadj sur son compte Twitter. Cette attitude a entraîné tellement de réactions que Naftali Benett a « débloqué » Herzl Hadjadj , expliquant que le blocage était dû à une « erreur technique de bonne fois de la part d’un étudiant ». Herzl Hadjadj avait réagi en écrivant : « Le Premier ministre Naftali, du gouvernement du terrorisme m’a bloqué alors qu’il avait su nous trouver et nous demander qu’on le soutienne lors des élections. Aujourd’hui, il n’est même pas capable de se mesurer à la moindre critique de ma part et d’entendre la vérité en face à propos de la formation de ce gouvernement avec la participation de Ra’am qui soutient le terrorisme. S’il me bloque, il pourra continuer tranquillement à embrasser Mansour Abbas ».

Interrogé lundi matin sur cette affaire, Herzl ‘Hadjadj a dit : « En tant que père endeuillé par le terrorisme, lorsque j’ai appris l’attentat, j’ai tout simplement explosé. Benett a formé un gouvernement avec ceux qui assassinent nos enfants et sur cela nous ne nous tairons pas ! »

