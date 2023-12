Le chef d’état-major Herzi Halévy a tenu ce dimanche des consultations avec les commandants et les combattants de la brigade 99 dans la bande de Gaza. Il a bien entendu évoqué le terrible incident au cours duquel trois otages ont été tués par erreur par des tirs de Tsahal, soulignant qu’il s’agissait d’un événement extrêmement douloureux ‘qui aurait pu ne pas se produire’.

Il a demandé aux combattants d’être concentrés et de faire preuve de bon sens à l’avenir. « Ne vous arrêtez pas une seconde de penser dans le combat. Celui qui parvient à utiliser sa tête pendant le combat frappe mieux l’ennemi, il lui fait moins mal, il nuit moins à nos forces… Vous vous poserez constamment des questions, vous travaillerez constamment avec votre tête, et j’aimerais que nous ayons une autre occasion pour les personnes kidnappées de venir à nous ou pour nous de venir à eux et de faire ce qu’il faut. Continuez à faire un excellent travail … »