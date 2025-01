Herzi Halévy, le Chef d’Etat-major, s’est rendu en fin de journée (lundi) sur les lieux de l’attentat dans le village de Funduq près de Kedoumim où trois Israéliens ont été assassinés ce matin.

Les terroristes ont réussi à prendre la fuite et sont depuis activement recherchés par les forces de sécurité.

Le Chef d’Etat-major a déclaré: »Il s’agit d’un attentat terrible, deux civiles et un policier ont été tués, je présente d’ici mes condoléances aux familles. Nous menons un combat intense et étendu contre le terrorisme en Judée-Samarie, nous allons l’intensifier et le poursuivre. Le compte à rebours a commencé pour les terroristes qui ont perpétré l’attentat. Nous allons découvrir qui l’a commis, nous les trouverons ».

Le conseil des localités de Judée-Samarie a fait part de sa colère après cet attentat meurtrier et pointé la »conception » qui doit être modifiée dans la lutte contre le terrorisme dans cette région: »Jusqu’à quel point devons-nous crier? Jusqu’à quel point doit-on exiger? L’Iran s’installe en Judée-Samarie et le gouvernement israélien et Tsahal ne changent pas leur stratégie. Nous sommes en deuil aujourd’hui après l’assassinat de citoyens innocents, nous prions le rétablissement des blessés, nous exigeons l’éradication et la capitulation du terrorisme iranien. Naplouse doit ressembler à Gaza, Jénine au Sud Liban ».

Dans ce contexte, le Premier ministre Netanyahou a procédé ce soir (lundi) à une évaluation de la situation en Judée-Samarie, avec la participation du ministre de la Défense, du chef d’état-major de Tsahal, du directeur de du conseil de sécurité nationale, du secrétaire militaire du Premier ministre et d’autres responsables de la sécurité.

Le Premier ministre a approuvé les opérations visant à appréhender les terroristes et à les traduire en justice, ainsi qu’une série d’actions offensives et défensives supplémentaires en Judée-Samarie.