Ce matin, Herzi Halévy a officiellement succédé à Aviv Kohavi à la tête de Tsahal. Il est ainsi devenu le 23e chef d’Etat-major d’Israël.

La cérémonie s’est déroulée en présence des familles Halévy et Kohavi, du Premier ministre Binyamin Netanyahou, du ministre de la Défense Yoav Galant, de représentants des familles endeuillées de Tsahal.

Netanyahou a prononcé un discours: »Face aux menaces qui pèsent sur nous, en particulier du côté de l’Iran et ses filiales terroristes, nous devons faire preuve de détermination. Tsahal, le Mossad, le Shabak feront tout pour lutter contre nos ennemis. Nous ne nous laisserons pas entrainer dans des guerres superflues, mais si cela est nécessaire nous nous battrons pour ce qui nous est cher ».

Yoav Galant a également pris la parole et a lancé un message aux ministres Smotrich et Ben Gvir présents dans la salle: »Le système militaire repose sur une idée centrale: l’unité du commandement. J’agirai pour que le Chef d’Etat-major puisse exercer sa responsabilité, je m’assurerai que les pressions extérieures, politiques, juridiques ou autres, s’arrêtent à mon niveau et ne franchissent pas les portes de Tsahal. Chaque soldat a un officier, un seul commandant. Au-dessus de tous, il y a le Chef d’Etat-major qui est subordonné au ministre de la Défense ».

Halevi est né à Jérusalem en 1967. Issu d’une famille sioniste religieuse, il est le petit-fils de Haïm Shalom Halevi (Gordin), combattant au sein de l’Irgoun et de Tsila, fille du Rav Dov Beer Hacohen Kook, nièce du Rav Avraham Itshak Hacohen Kook. Il porte le nom de son oncle tué dans la bataille pour Jérusalem pendant la guerre des Six Jours. Il est marié et père de quatre enfants. Halevi possède une licence en philosophie et en gestion des affaires de l’université hébraïque de Jérusalem et une maitrise en gestion des ressources nationales de l’université pour la sécurité nationale à Washington.

Halevi était, jusqu’à aujourd’hui, le vice chef d’Etat-major, il a occupé des postes prestigieux au sein de Tsahal, entre autres, commandant de la Sayeret Matkal et chef du renseignement militaire.

Après la cérémonie de passation de pouvoir entre Aviv Kohavi et Herzi Halévy, le nouveau chef d’Etat-major a effectué avec son prédecesseur une visite au mémorial du Mont Herzl puis ils se sont rendus au Kotel pour prier.

Halévi et Kohavi ont été reçus par le Président Itshak Herzog à la résidence présidentielle.

« C’est un moment très émouvant et joyeux, alors que deux des meilleurs fils de l’État d’Israël se succèdent au commandement des Forces de défense israéliennes.

Sans Tsahal, il n’y a pas d’Etat d’Israël, pas de vie dans l’Etat d’Israël, et pas de capacité à se développer en tant que peuple et en tant qu’Etat. C’est donc l’occasion de vous remercier et de vous souhaiter beaucoup de succès », a déclaré le Président Herzog. Il a aussi tenu à avoir un mot envers les familles de ceux qui se dévouent corps et âme dans l’armée pour défendre les citoyens israéliens.

La garde d’honneur a ensuite accueilli Herzi Halévi à l’Etat-major avant de se séparer avec les honneurs d’Aviv Kohavi.

Les autorités de l’Etat – Président et Premier ministre – ont rendu un hommage appuyé à Aviv Kohavi, le chef d’Etat-major sortant.

Parmi les invités de la cérémonie ce matin se trouvait Itzik Saidyan, un handicapé de Tsahal qui s’était immolé par le feu devant une annexe du ministère de la Défense, en 2021. Par ce geste désespéré, il avait voulu protester contre le traitement réservé aux handicapés et aux traumatisés de guerre, par l’administration israélienne.

Transporté à l’hôpital Sheba de Tel Hashomer, dans un état d’une extrême gravité, il avait peu de chances de survivre. Les médecins se sont battus, le peuple d’Israël a prié.

Avec des hauts et des bas, sa situation s’était améliorée progressivement. Cette année, la veille de Yom Hazikaron, il avait publié un message vocal dans lequel il disait: »Shalom cher peuple d’Israël. Je voulais vous remercier pour toutes les bénédictions et les voeux. Aujourd’hui, je vis, je respire, je bouge et j’arrive un peu à me tenir debout, par votre mérite. Qu’est-ce que Yom Hazikaron pour moi? Pour moi c’est ce qui représente le mieux Israël. Parce que finalement, nous nous soutenons tous les uns les autres dans la tristesse ».

Saidyan est devenu un symbole dans la lutte des handicapés de Tsahal pour faire valoir leurs droits.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’est entretenu quelques minutes avec lui ce matin, il a pris de ses nouvelles et lui a souhaité un rétablissement complet.