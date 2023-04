Le Chef d’Etat-major, Herzi Halévy, s’est exprimé aujourd’hui (jeudi) publiquement sur le débat autour de l’enrôlement de orthodoxes à l’armée.

Suivant le programme proposé par le gouvernement, l’âge de dispense de service militaire sera abaissé de 26 à 23 ans. De ce fait, les orthodoxes ne seront plus obligés de rester à la yeshiva jusqu’à 26 ans pour être dispensés de service militaire et pourront sortir sur le marché du travail dès 23 ans. L’idée est de les encourager à prendre une part plus active sur le plan économique à défaut de le faire sur le plan militaire. Par ailleurs, les soldats recevront un salaire plus important et la durée du service sera évaluée en fonction du rôle et de la formation des soldats.

Pour le Chef d’Etat-major, cette solution n’est pas satisfaisante puisqu’elle risque progressivement de transformer l’armée en une armée de métier. »Le modèle de l’armée du peuple a fait ses preuves depuis 75 ans, il ne doit pas être modifié, il n’existe pas d’alternative. Il est le secret de la force de Tsahal et de la nation ».

Ces propos ont été tenus à l’occasion de l’ouverture d’un projet lancé à l’occasion du 75e anniversaire de l’Etat, intitulé: »Marcher sur les chemins de Tsahal ». Initié par le Corps de l’éducation et de la jeunesse de la Division des ressources humaines, il comprend la marche dans 9 sections du sentier de Tsahal à travers le pays, qui a été inauguré en mars de cette année.

Le projet réunira des milliers de représentants de toutes les armées et corps de Tsahal – combattants, pilotes, réservistes, officiers et soldats, qui défileront ensemble à travers le pays, se rendront sur les principaux sites du patrimoine et rencontreront d’anciens combattants. Le but du projet est de renforcer le lien inséparable entre les soldats de Tsahal dans les différentes unités et de marquer ainsi les 75 ans de l’indépendance de l’État d’Israël. Les soldats marcheront ensemble tout comme ils servent ensemble dans toutes les situations.

Herzi Halévy, dans son discours d’ouverture, a également évoqué les différends liés aux tensions actuelles dans la société israélienne: »Nous marchons ensemble aujourd’hui, réservistes, soldats réguliers, de toutes les branches de Tsahal, de tous les rôles, dans toutes les nuances de l’Etat et de toutes les opinions et croyances, afin de souligner qu’ensemble, notre force est plus importante. Nous revêtons l’uniforme et nous laissons toutes les querelles de côté, pour que chaque citoyen israélien, chaque jeune israélien sache que nous avons un dénominateur commun, large et puissant: la sécurité de l’Etat. Dans ce but, nous répondons tous présents, nous prenons des risques, côte à côte. Un seul sentier de Tsahal, une armée unie qui marche et qui s’engage à protéger l’Etat et ses citoyens à tout moment ».