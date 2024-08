Le Chef d’Etat-major, Herzi Halévy, était aujourd’hui (mercredi) sur l’axe Philadelphie à la frontière entre la Bande de Gaza et l’Egypte.

“Sur dix mois, nous avons des acquis très important, je le dis au Commandement Sud, je le dis à la 162e Division, qui s’en sort avec distinction depuis le début de la guerre. C’est un travail de très haute qualité, je mesure d’abord le démantèlement du Hamas, c’est la tâche la plus importante, et vous excellez la concernant. Nous pourrons alors dire aux habitants de Kerem Shalom, Hulit et Ein Shlosha qu’ils peuvent revenir chez eux en toute sécurité”.

Il a ajouté: ”Le démantèlement du Hamas se mesure à la quantité de terroristes éliminés, la quantité d’activistes éliminés, la quantité d’infrastructures détruites, vous avez très bien. La deuxième chose est de faire en sorte qu’ils ne puissent plus relever la tête. Ensuite, le but de la guerre est de ramener les otages. Nous y travaillons avec une très grande détermination. Je veux que vous sachiez que ce que vous faites ici à la surface et sous la terre joue un rôle important. Le Hamas doit savoir que chaque jour où il détient encore nos otages sera plus amer pour lui que le précédent. Nous allons durcir notre action jusqu’à ce que nous réussissions à ramener les otages et ensuite nous ne laisserons pas le Hamas relever la tête. La troisième chose c’est l’axe Philadelphie. L’axe Philadelphie est très important. Nous préparons des options pour tous les scénarios et l’échelon politique décidera. S’il décide que nous restons, nous saurons rester et avec force. S’il décide que nous nous retirons et que nous revenons chaque fois que cela sera nécessaire, nous saurons le faire”.