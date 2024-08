Le chef d’état-major général de Tsahal Herzi Halevi a fait samedi soir une évaluation de la situation, après la vaste opération antiterroriste menée par Tsahal en Judée-Samarie, en présence de hauts gradés de Tsahal, dont le commandant de la zone militaire de la région, le général Avi Bluth. Halevi a également rencontré des soldats qui ont participé à cette action d’envergure.

Il a notamment déclaré : « La nuit dernière, il y a eu une attaque impliquant deux voitures piégées qui sont parties de la région d’Hébron et se sont dirigées vers la région du Goush Etsion ». Il a ajouté : « Ce que vous faites ici, en entrant dans les camps, c’est exactement dans le but d’empêcher des terroristes de charger des explosifs sur une voiture piégée et de mener une attaque dans une localité, contre des troupes de Tsahal, ou n’importe où ailleurs. »

Halevy a encore souligné : « Nous ne laisserons pas le terrorisme lever la tête en Judée-Samarie, d’où l’initiative d’aller de ville en ville, de camp en camp, avec d’excellents renseignements, de très bonnes capacités opérationnelles, un soutien très fort en matière de renseignement aérien, et surtout, avec des soldats et des commandants très moraux et déterminés. Je vois leur engagement envers leur mission, c’est de cette façon que nous protégerons les citoyens d’Israël ».