Le gouvernement a validé aujourd’hui (dimanche) la nomination du Général Hertzi Halévy au poste de chef d’Etat-major de Tsahal.

Il succèdera au mois de janvier 2023, au général Aviv Kohavi.

La nomination d’un nouveau chef d’Etat-major par un gouvernement de transition avait suscité l’indignation de l’opposition qui avait adressé un recours auprès de la conseillère juridique du gouvernement. Mais elle avait été déboutée.

Yaïr Lapid a rappelé les prestigieux faits d’armes d’Hertzi Halévy et a évoqué la mémoire de l’oncle de ce dernier, dont il porte le nom et qui a été tué dans la bataille de libération de Jérusalem pendant la guerre des Six Jours, quelques jours avant la naissance du nouveau chef d’Etat-major.

Le Premier ministre a ajouté: »Le défi majeur n’a pas changé: nos ennemis n’acceptent pas notre existence, et nous devons être à chaque instant plus forts, plus intelligents et plus déterminés qu’eux. Nous devons aussi être différents d’eux. Préserver une armée éthique. Préserver les valeurs démocratiques. Nous assurer que tous ceux qui lèvent la main sur un soldat ou un officier de Tsahal soit puni sévèrement. Il s’agit d’une atteinte à nos valeurs les plus élémentaires et à leur capacité à nous défendre. Nous avons une armée, l’armée du peuple. Nous ne permettrons pas l’existence de milices militaires délinquantes au sein de l’Etat d’Israël ».

Hertzi Halévy a reçu les félicitations du Président de l’Etat mais aussi de toute la classe politique.