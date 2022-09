Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a annoncé le nom du prochain chef d’Etat-major de Tsahal. Il s’agit du général Hertzi Halevi.

Halevi est né à Jérusalem en 1967. Issu d’une famille sioniste religieuse, il est le petit-fils de Haïm Shalom Halevi (Gordin), combattant au sein de l’Irgoun et de Tsila, fille du Rav Dov Beer Hacohen Kook, nièce du Rav Avraham Itshak Hacohen Kook. Il est marié et père de quatre enfants. Halevi possède une licence en philosophie et en gestion des affaires de l’université hébraïque de Jérusalem et une maitrise en gestion des ressources nationales de l’université pour la sécurité nationale à Washington.

Halevi est le vice chef d’Etat-major actuellement, il a occupé des postes prestigieux au sein de Tsahal, entre autres, commandant de la Sayeret Matkal et chef du renseignement militaire.

Il deviendra le 23e chef d’Etat-major israélien.

Sa nomination doit encore être entérinée par la commission de nomination des hauts fonctionnaires puis par le gouvernement.