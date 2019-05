L’ancien amabssadeur aux Etats-Unis Zalman Shoval, ancien député également, s’est rendu aux Etats-Unis pour une réunion d’anciens diplomates et également pour y faire la promotion de son livre autobiographique « Diplomate », publié en 2016 et qui vient d’être traduit en anglais.

Lors de son séjour, Zalman Shoval a été reçu par celui qui fut sans doute l’un des plus grands diplomates américains et même mondiaux de la seconde moitié du 20e siècle, Henry Kissinger. Dans leur conversation, les deux hommes ont notamment longuement abordé la situation régionale au Proche-Orient et le Plan Trump qui doit être dévoilé au mois de juin.

Après leur rencontre, Zalman Shoval a raconté que Henry Kissinger a dressé l’éloge du Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou, disant notamment qu’il fait une analyse juste de ce qui se passe dans la région.

Zalman Shoval a également rencontré le conseiller à la Sécurité nationale John Bolton avec lequel il est lié d’amitié.

Photo Illustration