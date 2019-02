Le Rav Elie Kling, directeur du célèbre séminaire pour jeunes filles, Hemdat Hadarom, lance un appel, à l’occasion des 25 ans de ce programme.

Le P’tit Hebdo: Hemdat Hadarom fêtera bientôt ses 25 ans. Comment ce programme a-t-il évolué et quelles sont ses ambitions ?

Rav Elie Kling: 25 ans! Un quart de siècle! Une tranche de vie! Je ne pensais pas à l’époque que ces 9 jeunes filles qui nous firent confiance il y a si longtemps, ouvriraient la voie à tant d’autres! L’une d’entre elles m’a d’ailleurs appelé récemment de Marseille parce que, me dit-elle, sa fille envisage de nous rejoindre l’an prochain! Hemdat a donc aujourd’hui une génération d’expérience ce qui fait de lui le plus ancien des programmes francophones d’intégration. Depuis sa création, ce sont plus de 640 jeunes filles qui passèrent ainsi leur première année israélienne à Hemdat Hadarom et 520 d’entre elles se sont installées en Israël. Au départ, il s’agissait de former des enseignantes de Kodèch pour les écoles juives de France mais très vite, nous avons constaté que la plupart d’entre elles ne souhaitaient plus retourner dans l’Hexagone et le programme s’est tout naturellement transformé en programme d’intégration. En hébreu, nous l’appelons la Mékhina Toranite. Au moment où le judaïsme français en général et sa jeunesse en particulier sont appelés à faire des choix historiques quant à leur avenir, notre ambition est de répondre présent et de permettre à toutes ces jeunes qui, j’en suis persuadé, seront de plus en plus nombreuses à vouloir redécouvrir leur dimension religieuse et nationale, de pouvoir le faire ici et dans les meilleures conditions.

Lph: En quelques mots, pourquoi est-ce important pour les jeunes filles françaises de prendre part à un programme comme Hemdat Hadarom après le bac?

Rav E.K.: Parce qu’aujourd’hui l’école ne suffit pas à les préparer aux défis que pose la modernité. Elles ont besoin de renforcer leur identité juive, de trouver des réponses à leurs interrogations et de comprendre la réalité israélienne qu’elles méconnaissent bien souvent. Le bac et ses contraintes ne le leur ont pas laissé le temps. Hemdat Hadarom, grâce à son oulpan officiel, à son encadrement, à son magnifique campus et ses appartements, à ses profs de kodech, à sa préparation intelligente aux tests psychométriques, à la découverte d’Israël qu’il propose (ses paysages, ses habitants, ses réalisations, ses sites chargés d’histoire), à son encadrement de tous les instants, aux efforts fournis pour mieux orienter nos jeunes, à son expérience irremplaçable et à la fameuse “ambiance hemdat” dont toutes nos anciennes se souviennent avec émotion, répond à leur attente.

Lph: Vous organisez les 12 et 13 mars prochains une collecte, pourquoi avez-vous besoin de cet argent?

Rav E.K.: Un programme de qualité coûte cher. Or mon père za”l et la famille Botschko chez qui j’ai eu le privilège d’étudier, m’ont appris que les rêves importants sont faits pour être réalisés et que les difficultés financières ne doivent jamais être un obstacle à leur réalisation! Pour permettre à toutes celles qui le souhaitent, même les plus démunies, de nous rejoindre et pour envisager l’indispensable développement de notre programme, nous sommes obligés de trouver les 100000 Euros qui nous manquent. C’est pourquoi, et pour la première fois depuis 25 ans, je fais appel à vous, nos amis et nos anciennes élèves: les prochaines années seront décisives pour la jeunesse francophone. Aidez-nous à répondre présent au rendez-vous de l’Histoire.

Pour participer à la collecte:

Contactez le Rav Elie Kling par mail ([email protected]), sur facebook ou par téléphone (0545545005) et en suivant la campagne qui bat déjà son plein sur les réseaux sociaux.