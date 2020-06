Il faut se méfier comme de la peste des propos de dirigeants ou représentants étrangers qui emploient l’expression « En tant qu’ami d’Israël… ». Elle a été également utilisée mercredi par le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas, lorsqu’il a déclaré à son homologue israélien Gaby Ashkenazy que la « loi de souveraineté est incompatible avec le droit international ». Ce qui est d’ailleurs totalement faux. Voir un représentant allemand venir à Jérusalem faire la leçon à Israël ou dicter sa conduite a quelque chose d’impudent, surtout lorsque l’on sait l’ampleur de l’aide financière allemande à une kyrielle d’ONG anti-israéliennes.

Mais Gaby Ashkenazy n’est de loin pas un Menahem Begin. Il n’a pas remis son interlocuteur en place avec panache comme l’aurait fait l’ancien Premier ministre mais a au contraire voulu le rassurer: « Le Plan Trump s’appliquera de manière responsable, en concertation totale avec les Etats-Unis et dans le dialogue avec nos voisins« . Comme si Ramallah et Amman accepteront cette initiative « par un dialogue ». Ashkenazy aurait pu y rajouter l’Union européenne et l’Onu!

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90