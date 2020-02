Au lendemain de la décision de la Cour suprême en sa faveur sous prétexte qu’il y aurait pas assez de preuves suffisantes de son soutien au terrorisme, Heiba Yazbak vient d’en fournir une nouvelle! Elle a apporté son soutien au sheikh Raed Salah, chef du Mouvement islamique arabe israélien, qui vient d’être condamné à 28 mois de détention ferme et 18 mois avec sursis pour appel au terrorisme et activités dans le cadre d’une organisation déclarée hors-la-loi.

Le président d’Israël Beiteinou, Avigdor Lieberman a annoncé qu’il va saisir la Cour suprême afin qu’elle rouvre le dossier pour « faits nouveaux » et qu’elle revienne sur sa décision de valider la candidature de Heiba Yazbak. Pour l’ancien ministre de la Défense, ce soutien exprimé par Yizbak au sheikh Raed Salah, virulent antisémite et propagateur d’appels à la violence est une raison valable et suffisante pour rouvrir les débats.

Cette audace et cette désinvolture manifestées par la candidate un jour à peine après avoir été « repêchée » par la Cour suprême montre à quel point les députés et candidats arabes veulent utiliser les avantages que leur procure la démocratie et l’Etat de droit uniquement pour faire avancer leur agenda politique subversif se dégageant de toute loyauté envers l’Etat d’Israël.

Photo Miriam Alster / Flash 90