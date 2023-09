Aujourd’hui étaient célébrés, sur le Mont Herzl, les sept ans de la disparition de Shimon Pérès.

Le Président Itshak Herzog, a prononcé une allocution, dans laquelle il a rendu hommage à Shimon Pérès qu’il a qualifié de ”leader visionnaire et plein d’espoir, un leader qui a bâti la sécurité d’Israël”. Il s’est longuement exprimé sur la situation dans le pays.

”L’État d’Israël est plongé depuis près de neuf mois dans une crise constitutionnelle et sociale aiguë, qui a ébranlé dangereusement la société, l’économie et surtout la sécurité de l’État d’Israël. Je l’ai déjà dit, et je le répète : il n’y a pas de solution sans dialogue, il n’y a pas de voie à suivre sans écoute et respect mutuel. Nous devons comprendre que si un camp gagne et qu’un autre est vaincu, nous perdons tous”.

Il a ajouté : « Je me tiens ici avec une profonde inquiétude et une grande anxiété, et je souligne une fois de plus : nous devons résoudre la crise difficile et dangereuse entre les différents pouvoirs et déterminer un équilibre sain et correct entre eux. La démocratie doit être préservée – sur la base de l’État de droit, ce qui implique bien sûr le plein respect des décisions de justice. Ce sont des jours d’introspection et de remise en question et chacun devrait réfléchir attentivement aux conséquences de ses actes. J’en appelle une nouvelle fois aux élus : il est temps de faire preuve de responsabilité, de regarder la réalité en face et d’agir par tous les moyens pour parvenir à un large consensus”.

Parmi les personnes présentes, la petite-fille de Pérès, Mika Almog a brandi une pancarte sur la tombe de son grand-père: ”Je me bats aussi pour toi, grand-père”. Très active dans la protestation contre le gouvernement, elle portait un T-shirt, sur lequel il était inscrit: ”Pas de compromis sur la démocratie”.

Le mois dernier, Almog avait publié une vidéo sur YouTube dans laquelle elle présentait au Président américain, Joe Biden, les 10 raisons pour ne PAS recevoir Netanyahou à la Maison Blanche. Elle a été visionée 26000 fois.