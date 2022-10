Pour la première fois depuis 21 ans, le Premier ministre en fonction est absent de la cérémonie officielle pour la hazkara de l’ancien ministre Rehavam Zeevi, alias Gandhi, z’l.

Zeevi avait été assassiné par des terroristes arabes du Front populaire de libération de la Palestine, le 17 octobre 2001.

Haut gradé de Tsahal, Rehavam Zeevi a eu une longue et remarquable carrière politique. Il avait en tant que conseiller du Premier ministre Itshak Rabin en 1974. Puis il avait rejoint Menahem Begin et créé le parti Moledet en 1988. Identifié avec la droite nationaliste, Zeevi prônait le transfert des populations arabes de Judée-Samarie et de Gaza vers les pays arabes voisins.

Il s’était mis en retrait de la politique lorsque Itshak Shamir avait participé à la conférence de Madrid en 1991 qui débouchera sur la signature des accords d’Oslo par le gouvernement Rabin. Il a soutenu de l’extérieur le premier gouvernement Netanyahou entre 1996 et 1999.

En 2001, il entre au sein du gouvernement d’Ariel Sharon duquel il démissionnera deux jours avant d’être assassiné.

La date anniversaire de son assassinat est commémorée tous les ans par une cérémonie officielle, à laquelle participe des personnalités de l’Etat, dont le Premier ministre. Chaque année, la gauche prend soin de boycotter tous les événements à sa mémoire que ce soit à la Knesset ou ailleurs.

Cette année et pour la première depuis 21 ans, donc, le Premier ministre de l’Etat d’Israël n’a pas participé à la cérémonie à la mémoire du ministre assassiné.

Le fils de Gandhi, Palma’h Zeevi, a attaqué Lapid dans son allocution lors de cette cérémonie: »Vous avez fait une erreur en ne venant pas représenter l’Etat d’Israël. Au lieu de cela vous avez couru à Nazareth pour grapiller les voix des Arabes. Nous restons traumatisés par l’assassinat de Rabin, héros de mon enfance. Au moment de son assassinat, le peuple s’est divisé en deux camps. Nous n’avons pas le droit de haïr l’autre camp, même si nous avons le sentiment qu’il nous mène au chaos. C’est la raison pour laquelle le Premier ministre a fait erreur par son absence, alors que tous ses prédécesseurs ont toujours répondu présent pendant 20 ans, pour marquer le jour de l’assassinat d’un symbole de la souveraineté sur la terre – un ministre en Israël a été assassiné par des Arabes. Pardon Papa, tu méritais autre chose ».

Palma’h Zeevi a également critiqué les propos de Yaïr Lapid concernant le Mont du Temple: »D’où vous vient, Monsieur le Premier ministre, cette ignorance, cette faiblesse et cette peur pour promettre aux Arabes que vous ne permettrez pas les prières des Juifs sur le Mont du Temple? ».

Parmi les personnalités présentes, se trouvaient le président de la Knesset, Micky Lévy, le ministre des Finances Avigdor Liberman, le président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan.

Pardon, Papa, tu mérites autre chose ».

En effet, aujourd’hui, Yaïr Lapid est en déplacement à Nazareth où il espère réveiller l’électorat arabe au sein duquel le taux d’abstention est important. Il sait qu’il a besoin de leurs voix pour espérer battre le camp de Binyamin Netanyahou.