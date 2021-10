A deux jours de la lecture de la paracha « ‘Haye Sarah » qui relate de l’achat par Abraham du Caveau de Makhpela à ‘Hevron, le comité du yishouv juif de la Ville des Patriarches a annoncé le lancement d’un nouveau projet de construction visant à installer 30 nouvelles familles dans un nouveau quartier appelé « ‘Hizkiyahou-Na’halat ‘Habad ». Ce projet de rajoute à celui déjà en cours dans le quartier « Avraham Avinou » qui accueillera 60 familles supplémentaires à celles déjà installées.

Ari Kerzen, secrétaire-général du yishouv juif de Hevron, habitant de la ville depuis 40 ans, ne cache pas sa satisfaction : « Ce projet est très émouvant. Il s’agit de l’issue d’un combat qui dure depuis 20 ans durant lesquels nous avons tenté d’obtenir toutes les autorisations. Ces terrains appartenaient à des familles juives mais avaient été volés par des Arabes après les massacres de 1929. Depuis 20 ans, les Arabes et l’extrême gauche ont tout tenté pour nous empêcher de récupérer ces terrains et obtenir les permis de construire, mais an vain. Le tribunal de district vient de nous donner raison et de nous autoriser à lancer les constructions, ce que nous avons fait immédiatement. Les Arabes ont alors saisi la Cour suprême pour faire stopper le projet, mais avec l’aide de D.ieu nous franchirons cet obstacle aussi ».

Ce projet est très ambitieux, il se déroule sur 10.000 m2 et outre les logements, il inclura des établissements scolaires, des bureaux, des espaces publics et un parking souterrain. On parle d’un agrandissement de 40% de la taille actuelle du yishouv juif de ‘Hevron.

Photo Kobi Gideon / Flash 90