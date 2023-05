Article paru dans Actualité Juive numéro 1685

Depuis sa création en 2003, l’association ‘Haverim LeRefoua s’est engagée à aider les personnes dans le besoin en Israël. L’un de ses programmes les plus importants est la collecte de médicaments. Des médicaments non utilisés – et non périmés –, parfois coûteux, peuvent être vitaux pour les personnes qui en ont besoin. C’est pourquoi ‘Haverim LeRefoua a créé des centres de collecte de médicaments dans tout le pays, où les gens peuvent déposer les médicaments dont ils n’ont plus besoin. En 2020, grâce à la contribution de plus de 50 000 donateurs et bénévoles, ‘Haverim LeRefoua a ainsi collecté plus de 500 000 unités de médicaments, d’une valeur estimée à plus de 5 millions de shekels. Des professionnels de la santé ont vérifié la qualité et la date d’expiration de ces médicaments qui ont ensuite été distribués à plus de 40 000 patients dans le besoin à travers tout Israël. Les bénéficiaires du programme de collecte de médicaments de ‘Haverim LeRefoua sont souvent des personnes âgées, des malades chroniques, des personnes à faibles revenus, ainsi que des personnes atteintes de maladies rares ou orphelines. Ce programme n’est pas seulement bénéfique pour les patients dans le besoin, il a également un impact environnemental positif, car il évite le gaspillage de médicaments parfaitement utilisables. En 2020, ‘Haverim LeRefoua a collecté environ 10 tonnes de médicaments non utilisés, ce qui représente une économie importante en termes de déchets et de ressources. En plus de la collecte et de la distribution de médicaments, ‘Haverim LeRefoua fournit également des conseils et une assistance aux patients et à leurs familles, pour les aider à s’orienter dans le système de santé israélien et à accéder aux soins médicaux dont ils ont besoin. L’association a été créée par une petite équipe de bénévoles dans le but d’apporter une assistance sociale et médicale aux personnes dans le besoin. Elle a connu une croissance rapide et est devenue l’une des plus importantes organisations caritatives en Israël, avec des programmes de collecte et de distribution de nourriture, de vêtements et de médicaments dans tout le pays.

‘Haverim LeRefoua

4 rue Shmuel HaNavi, Bnei Brak

Tél. : 03-5792220 (demander Hanna pour un service en français)

Site internet : https://www.haverim.org.il/

