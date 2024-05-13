Les sirènes ont retenti à plusieurs reprises en Haute Galilée aujourd’hui (lundi). Quatre soldats ont été blessés près du kibboutz Yiftah, par un missile anti-char. Leurs blessures sont de moyenne gravité.
Par ailleurs, plusieurs drones ont été lancés sur le territoire israélien par le Hezbollah.
Le Hezbollah et le Hamas ce sont des sales races qu’ils crèvent tous Amen
JE SUIS PERSUADEE QUE TOUTES CES AGRESSIONS FINIRAIENT SI ON EXPLOSE RAFAH RAPIDEMENT ET NE LAISSE PERSONNE CONTROLER CE TERRITOIRE.
COMBIEN DE JEUNES DÉVOUÉS À LA PATRIE, HONNÊTES, JUSTES, BLESSÉS, OU PLUS, À CAUSE DES FOUS FANATIQUES ET DES TRAITRES.
COMBIEN DE TEMPS ENCORE TOLERER TOUT CELA ???
LA MOITIE DES GAZAOUIS A DEJA FUI CE PAYS EN RUINE DIRIGÉ PAR DES DINGUES.
L’AUTRE MOITIÉ SE FERAIT UNE JOIE DE QUITTER CETTE RUINE ESCLAVAGISTE.
TOUT LE PAYS EST PRÊT À EN FINIR AVEC CE DIKTAT INFECT DES NATIONS QUI RESSEMBLE À UNE SHOAH PERMANENTE.
LES ACCORDS ET TRAITES TERRITORIAUX ET SOI DISANT “PACIFIQUES” NE SONT PLUS VALABLES CAR LARGEMENT TRAHIS PAR NOS ENNEMIS AU NORD COMME AU SUD D’ISRAËL.
ET BIDEN NE METTRA PAS SES MENACES À EXECUTION. CE SERAIT LE CHAOS POUR LES ETATS UNIS ET LE MONDE.
IL SERA EMPÊCHÉ AVANT…
LA SOLUTION :
***SORTIR DE L’ARMEE LES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA CONCEPTIAH
***EMPRISONNER LES GAUCHISTES MANIFESTANT QUI MENACENT LA SECURITÉ CIVILE EN TEMPS DE GUERRE : LES TRADUIRE TOUS, TOUS, EN JUSTICE CE QUI OCCUPERA LA COUR SUPRÊME (OU PAS), ET EN ATTENDANT LES INSTALLER DANS LES MÊMES CELLULES QUE LES TERRORISTES…
***CONQUERIR RAFAH ELIMINER SES TERRORISTES ET NOUS INSTALLER CHEZ NOUS.
***RÉARMER NOS CIVILS ET LES RE FORMER…
RE FORMER AUSSI NOS RESERVISTES TROP PEU ENTRAÎNÉS.
***ARRETER DE FOURNIR EAU ELECTRICITÉ EQUIPEMENTS À CEUX QUI OCCUPENT NOS TERRITOIRES ET D’OÙ SORTENT DES TERRORISTES SANS ARRÊT (DONT JERUSALEM EST) ET À LA JORDANIE.
***PRODUIRE NOS ARMEMENTS.
ET LAISSER LES AUTRES BLA BLATER.
CELA NE POURRA PAS ÊTRE PIRE QUE LES COULEUVRES VENIMEUSES QUE NOUS AVALONS PAR TONNES DEPUIS 76 ANS NI QUE LES ENFANTS DU PAYS ASSASSINÉS MASSACRÉS TORTURÉS TERRORISÉS DEPUIS 76 ANS.
STOP.