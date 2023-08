00:15 -Hausse-record du Dollar face au shekel ! Le dollar est à près de 3.8 shekels. Une hausse-record depuis près de 5 ans qui s’explique principalement pour des raisons psychologiques, mais aussi par l’engouement des Israéliens sur les placements en dollars fait de la forte rentabilité des placements en dollars.

06:05 – L’inflation en juillet va dans le bon sens. L’inflation israélienne en juillet a augmenté de 0.3%, soit moins que prévu. Et sur un an, elle est de 3.3%, soit très proche de l’objectif que la banque d’Israël s’est fixée.

09:12 – El Al fait un carton plein ! EL AL a multiplié par 10 ses bénéfices d’exploitation en un an, alors que la compagnie d’aviation israélienne était au bord de la faillite, il n’y a pas si longtemps. Comment est-ce possible ?

13:00 – Le Tramway à Tel Aviv échec ou réussite? Ce vendredi, le public à Tel Aviv pourra enfin utiliser le tram. Les travaux ont duré beaucoup plus longtemps que prévu et le budget a littéralement explosé, mais c’est quand même un grand pas pour Tel Aviv et ses environs.

Décodage de tous ces sujets par le docteur Daniel Gugenhiem au micro de Cathy Bensoussan