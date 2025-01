En Israël, ce début d’année rime avec envolée des prix. Eau, électricité, essence,

taxe d’habitation, cotisations sociales, transports publics, produits alimentaires :

aucun poste de dépense n’est épargné. En cause : l’énorme déficit creusé par la

guerre, mais aussi ce qu’il faut bien qualifier de cynisme des fabricants de produits

alimentaires et de grande consommation, qui ont saisi l’opportunité de la hausse de

1 % de la TVA pour augmenter les prix en rayons de 4 à 20 %. Au total, les ménages

devraient dépenser entre 7 000 et 16 000 shekels de plus en 2025.

Une difficile réalité dénoncée par Yaëlle Ifrah, experte en économie. Tout en

admettant que chacun doit participer à l’effort pour maintenir l’économie et que les

mesures prises par le gouvernement sont globalement légitimes, celle-ci pointe une

augmentation trop importante des prélèvements, ainsi que le gel des échelons

d’impôts qui s’applique à tous les ménages, au lieu de taxer les plus riches. Elle n’a

surtout pas de mots assez forts pour déplorer les hausses des prix dans les

supermarchés. « Des augmentations aussi importantes ne sont absolument pas

justifiées. Fabricants et distributeurs profitent de la situation », dénonce-t-elle,

affirmant que ces derniers trouvent toujours une bonne raison de revoir leurs prix à

la hausse. Elle donne pour exemple la marque Unilever, dont les produits à base de

chocolat sont désormais vendus 15 % plus chers, au prétexte que le prix du cacao

est plus élevé. « C’est bien simple : en Israël, les prix ne font qu’augmenter, jamais

le contraire. Pourtant, le coût de certaines matières premières a chuté, comme celui

du blé qui a retrouvé son cours d’avant la guerre en Ukraine, ainsi que le coût du

transport maritime. Or ces diminutions ne se répercutent pas sur les prix à la

consommation », fait-elle remarquer.

L’économiste Daniel Gugenheim confirme que les mesures d’austérité prises par le

gouvernement étaient inévitables. Concernant la hausse des prix à la

consommation, il met en avant la responsabilité de tous les acteurs du marché :

celles des fabricants et des distributeurs qui profitent de leurs positions de

monopoles, mais aussi celle du gouvernement qui, en dépit de ses grandes

annonces pour remédier à la vie chère, manifeste in fine un manque de volonté politique. Il en veut pour preuve la récente campagne de blocage des prix planifiée

par le ministère de l’Économie, qui s’est heurtée au refus du ministère des Finances.

Il met également en cause l’irresponsabilité des consommateurs qui achètent même

quand les produits sont à des prix exorbitants – un constat que partage Yaëlle Ifrah,

appelant à un changement de mentalité qui se traduirait notamment par des boycotts

de produits et de marques dans les supermarchés.

Valérie Halfon, pour sa part, rappelle les bonnes pratiques susceptibles d’aider à

minimiser l’impact de ces hausses tous azimuts sur le portefeuille des ménages.

Pour ce qui est des frais fixes, la conseillère en budget appelle chacun à plus de

vigilance par rapport aux factures. « Des frais bancaires sont parfois débités sans

raison. En ce qui concerne la facture Internet et téléphone, il faut vérifier que l’on

paie le prix convenu lors de l’abonnement et qu’il n’a pas augmenté à notre insu

après une certaine période », explique Valérie Halfon, qui ajoute : « Idem pour les

prêts bancaires qui peuvent être renégociés, ou l’assurance santé qui peut être

renouvelée chez un assureur moins cher. Il ne faut pas hésiter non plus à changer

de compagnie d’électricité, maintenant que le marché est ouvert à la concurrence. »

Pour ce qui est des frais variables comme la nourriture, la conseillère préconise de

faire un plein de courses deux fois par mois dans un supermarché discount (Rami

Levy ou Osher Ad), en privilégiant les produits en haut et en bas des rayons,

souvent moins chers. Et bien sûr, planifier ses menus à l’avance pour n’acheter que

ce dont on a besoin.

Article rédigé par Johanna Afriat pour Actualité Juive (numéro 1765)