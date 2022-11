Les prévisions concernant la hausse des prix en Israël ne sont pas optimistes. En effet, au 1er décembre, l’essence doit augmenter de 15.5%, au 1er janvier c’est l’électricité qui augmentera de 8.2% puis le prix de l’eau devrait aussi être revu à la hausse. A cela s’ajoute, la hausse de 1.4% de la taxe d’habitation à compter du 1er janvier et l’augmentation du taux d’intérêt et donc des mensualités pour les personnes qui ont contracté un prêt immobilier.

Conséquence directe de ces changements: les ménages israéliens ont des sorties d’argent de plus en plus importantes. Mais, cela ne s’arrête pas aux factures susmentionnées.

En effet, la production des produits commercialisés dans les magasins va aussi coûter plus cher, et le prix de nombre de ces produits va donc lui aussi être plus important puisqu’il va bien falloir que les producteurs répercutent cette hausse des coûts de production.

Tous les yeux se tournent vers le gouvernement qui doit être formé en espérant que Binyamin Netanyahou tienne sa promesse de freiner l’inflation galopante en agissant sur les leviers de l’électricité, de l’eau, de l’essence et de la taxe d’habitation. Néanmoins, il semble que d’ici le mois de janvier, le gouvernement, qui rappelons-le n’a pas encore prêté serment, aura du mal à légiférer afin d’éviter la vague de hausse des prix en perspective.