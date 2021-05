Le parti de Betzalel Smotritch a violemment réagi aux dernières déclarations de Naftali Benett sur la poursuite des pourparlers avec le parti Ra’am en vue de former une coalition : « A notre grande stupéfaction, non seulement Benett refuse de retirer de l’ordre du jour la formation d’un gouvernement avec les partisans du terrorisme et les émeutiers de Lod, Ramleh et le Néguev, mais en plus, en ce moment-même, il entretient des pourparlers intensifs avec eux pour former un gouvernement. Benett et Shaked poursuivent leur descente vers une perte totale et incompréhensible de leurs valeurs. »

Photo Yonatan Sindel / Flash 90