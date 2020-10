La montée de Naftali Benett dans les sondages fait peur au Likoud mais aussi est surtout à la gauche. Jeudi matin, le député d’extrême gauche Yaïr Golan (Meretz) s’est lancé dans une virulente attaque contre le président de Yamina, employant des termes outranciers comme il a coutume de le faire :

« En 2015, alors qu’il était ministre de l’Education, Naftali Benett s’est rendu dans l’implantation de Beit-El, il est monté sur le toit d’une épicerie et avec un microphone, il a encouragé les habitants à affronter les soldats de Tsahal, comme s’il avait été le dernier des jeunes des collines. Et ceci, après que la Cour suprême ait ordonné la destruction de maisons illégalement construites. Au lieu de calmer les esprits et d’être le ministre de l’Education de tous, au lieu de montrer un sens de l’Etat il avait choisi d’encourager à la rébellion contre les forces de sécurité (…) Cela fait peur de voir qu’un tel personnage extrémiste (sic), puéril et irresponsable tel que Benett arrive à tromper tout le monde et faire croire qu’il est un homme d’Etat. Celui qui a appelé à la rébellion contre les soldats alors qu’il était ministre de l’Education n’hésitera pas à prendre des décisions encore plus extrêmes s’il parvient un jour à être Premier ministre. Prenez garde à l’extrême droite messianique et opportuniste. Elle met en danger notre avenir à tous et celui de l’Etat d’Israël ».

Seul point positif dans cette attaque vulgaire, Yaïr Golan n’a pas employé cette fois-ci l’expression « fasciste » et n’a pas fait référence au nazisme.. Un petit progrès.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90