Le match de football était attendu hier soir par les nombreux supporters, les rouges d’un côté (Hapoel Beer Sheva) et les verts de l’autre (Maccabi Haïfa). La rencontre se tenait au stade Teddy à Jérusalem.

Il y a quelques jours seulement, les verts de Haïfa ont remporté le championnat d’Israël et ils espéraient bien réussir un doublé en raflant aussi la coupe d’Israël.

Mais Hapoel Beer Sheva s’est mise sur leur chemin. Le match était rempli de suspense. Les rouges ont ouvert le score à la 27e minute puis Haïfa a égalisé sur un penalty. A la 70e minute Beer Sheva a de nouveau sauté de joie après le deuxième but pour son équipe. Les rouges pensaient déjà à la coupe mais c’était sans compter l’acharnement du Maccabi Haïfa qui est revenu au score à la 87e minute. A trois minutes de la fin, le rêve s’est éloigné un peu plus pour Beer Sheva.

C’est au terme d’une séance de tirs au but que les deux équipes ont été départagées et finalement la coupe est rouge.

Le Maccabi Haïfa n’a pas réussi la prouesse du doublé et à Beer Sheva, on était à la fête. La présidente du club, Alona Barkat a remercié les joueurs, les entraineurs et toute l’équipe du club pour cette performance. C’est la troisième fois de son histoire qu’Hapoel Beer Sheva remporte la coupe d’Israël. La coupe leur a été remise des mains du Président de l’Etat, Itshak Herzog.

Rappelons qu’Alona Barkat avait été candidate sur la liste du parti de Naftali Bennett, Hayamin Hahadash, lorsqu’il n’avait pas réussi à passer le seuil d’éligibilité. Ayelet Shaked s’est fendue d’un tweet ce matin pour féliciter son amie: »Alona, tu es la reine ».