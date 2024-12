Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a allumé mercredi soir la première bougie de Hanoukka avec son personnel dans son bureau de Jérusalem. A cette occasion, il a comparé la lutte actuelle du peuple d’Israël au combat des Maccabées. Il a notamment déclaré : « Les Houthis apprendront également ce que le Hamas, le Hezbollah, le régime d’Assad et d’autres ont appris – et même si cela prend du temps, cette leçon sera apprise dans tout le Moyen-Orient ».

A cette allumage ont été invités Orna et Ronen Neutra, les parents du capitaine Omer Nautra, l’officier des forces blindées tombé au combat près de Gaza le 7 octobre et dont le corps a été enlevé par le Hamas. Ils avaient rencontré le Premier ministre plus tôt dans la journée.