Voici quelques idées de sorties pour occuper, à Jérusalem, grands et petits pendant la fête de Hanouka 2019.

Des listes plus complètes d’activités, de spectacles et d’allumages des bougies sont accessibles sur le site www.jerusalemfutee.com et sur la page Facebook www.facebook.com/JerusalemFutee/.

Le festival Hanukalayim

Vieille ville, du 24 au 26 décembre 2019 de 17h à 21h

Ce festival qui se déroule dans et autour de la vieille ville propose 2 parcours – de Kikar Tsahal au Kotel et de Kikar Tsahal au musée Rockfeller – et 8 étapes, comme les 8 bougies de Hanouka, avec des spectacles, des illuminations, des expositions et des jeux pour toute la famille.

A 17h, 17h30 et 18h, possibilité de participer à une visite guidée dans la vieille ville avec allumage des bougies dans une famille du quartier juif.

Plus d’infos et réservation au 026265906 ou sur https://www.rova-yehudi.org.il

Les visites guidées de Hanouka dans la vieille ville

Du 22 au 30 décembre 2019

La Fondation du Kotel propose différentes visites guidées de nuit sur le thème de Hanouka. Parmi elles, des visites musicales, des visites à la lanterne, des visites dans les tunnels du Kotel avec allumage de bougies, des visites dégustations qui démarre au Shuk Mahane Yehuda etc….

Infos et réservation sur : https://www.thekotel.org/

Au musée de la Tour de David

Du 24 au 30 décembre 2019

Un mystérieux personnage est enfermé dans une des tours du musée… s’il n’est pas délivré à temps… l’histoire s’effacera et la réalité sera changée…

Cette année le musée propose une aventure « l’escape room du prisonnier » , un complexe de jeux pour les plus petits et des visites du musée à la lanterne avec allumage des bougies et dégustation de beignets.

Plus d’infos sur https://www.tod.org.il

A la Cité de David

Les 24, 25, 26, 29 et 30 décembre de 8h à 16h, le 27 décembre de 8h à 13h

De nombreuses activités sont proposées encore cette année. Au programme :

” Les secrets de la lumière “ visites guidées du Kotel à la lanterne en passant par les tunnels sous la vieille ville. Visites en français les 25 et 29 décembre 2019 à 11h.

Davidson #GO : une expérience digitale pour toute la famille au pied du Kotel, au Centre Davidson – jeux d’orientation sur smartphone, chasse au trésor virtuelle, casque de réalité virtuelle, voyage dans le temps sur écran vert etc…

« Archéologue pour un jour » participation à des fouilles

« Courses à travers la vallée », course d’orientation à Emek Tsourim

Plus d’infos sur www.cityofdavid.org.il

Au Jardin Botanique

Du 23 au 26 décembre 2019 de 16h à 19h

Le Jardin Botanique de Jérusalem vous proposede partir à la découverte de plantes merveilleuses. Au programme : atelier de fabrication de lanterne, puis départ pour une visite enchantée des jardins et serres en compagnies d’elfes et de fées qui aideront les visiteurs à répondre à des quiz et des jeux.

Plus d’infos et réservation : https://www.botanic.co.il/

Cave de Zedachia

Du 24 au 26 décembre 2019 de 10h à 15h

La Cave e Zedachia se transforme en une grande plaine de jeux où des acteurs vous attendent pour résoudre des énigmes, participer à des quiz et faire des ateliers créatifs.

Plus d’infos sur www.pami.co.il

Au musée d’Israël

Les 24, 25, 26, 29 et 30 décembre de 10h30 à 15h30, le 27 décembre de 10h30 à 13h30

Comme chaque année le musée d’Israël offre toute une palette d’activités, des spectacles, des ateliers créatifs etc…Au programme :

Yehuda Hamacabi : venez rencontrer ce personnage central de l’histoire de Hanoukca, vous habiller comme lui et apprendre les rudiments du combat.

Hanoukia et hologramme : un spectacle lumineux dans la très belle collection de hanoukiot du musée.

Spectacle de jonglerie avec Meir

Ateliers créatifs autour du recyclage, l’heure du conte, visite guidée etc…

Plus d’infos sur https://www.imj.org.il/

Visite guidée et soirée chants à Nahlaot

Le 25 décembre 2019 à partir de 17h en français et le 24 décembre 2019 en hébreu

Edith Neumand Levy vous propose une visite guidée de Hanouka à travers le quartier très pittoresque de Nahalaot, suivie d’une soirée allumage de bougies et chants chez et avec Anaëllia.

Renseignements et inscription : Anaëlia au 0545400150

Concert Avraham Fried et Ishai Ribo

Mercredi 25 décembre 2019 à 21h à l’Arena Pais

Billets : https://tickchak.co.il/8374

Piromania

Mercredi 25 décembre 2019 à 16h30 et 18h30 au Malha Sport Hall

Un spectacle féérique pour toute la famille avec différents artistes qui jonglent, danses, font des acrobaties dans de superbes jeux de lumières.

Billets : https://tickets.bimot.co.il/

Anderdos – Aventure spatiale

Mardi 24 décembre 2019 à 16h15 à Binyane Hauma

Plus la peine de présenter cette bande de copains qui sortent régulièrement des parodies sur la société israélienne. Ils reviennent ce Hanouka avec un spectacle familial, toujours plein d’humour et d’autodérision sur la conquête spatiale.

Réservation : www.tickchack.co.il

Hanouka du Coeur des Mamans

Dimanche 29 décembre 2019 de 17h à 20h – Yeshivat Har Hamor

Spectacles, activités pour toute la famille, au profit de l’Association du Coeur des Mamans.

Le Festival du Film Juif de Jérusalem

Il se déroule du 19 au 26 décembre 2019 à la Cinémathèque de Jérusalem. Au programme plus d’une centaines de films et documentaires dont certains sont à ne pas rater comme les films français » Hors Normes » et « J’Accuse « .

Plus d’infos sur https://www.jer-cin.org.il

Retrogame Festival – Festival de jeux d’arcade

CinemaCity du 24 au 26 décembre 2019 de 11h à 19h

Pour les petits mais aussi et peut être surtout pour les moins jeunes, CinemaCity propose un festival de jeux d’arcade, vous savez les jeux auxquels on jouait avant l’apparition des Play Station et autres consoles modernes. Si je vous dis Pacman, Donkey Kong etc….ça vous rappellera sans doute de bons souvenirs. L’entrée est gratuite, on paie pour chaque partie.

Valérie Cudkowicz

Décembre 2019