Une cérémonie officielle d’allumage de Hanoucca s’est déroulée au Kotel en présence du Premier ministre Binyamin Netanyahou et de l’ambassadeur des Etats-Unis en Israël Daniel Friedman.

Dans son discours, le Premier ministre est revenu sur la décision de la Cour pénale internationale quant à une enquête pénale éventuelle contre Israël pour « crimes de guerre »: « Nous avons il y a 2000 ans contre les décrets antisémites d’Antiochus qui voulait effacer notre identité. Et il y a deux jours, nous avons été informés de nouveaux décrets contre le peuple juif, ceux-là décidés par la Cour pénale internationale qui vient nous dire que nous n’avons pas le droit d’être là et que nous commettons des crimes de guerre! Nous ne céderons pas et nous nous battrons par tous nos moyens ».

L’ambassadeur David Friedman a lui aussi pris la parole: « Je suis très heureux d’être ici ce soir en tant qu’ambassadeur des Etats-Unis qui adressent leurs voeux de joyeux Hanoucca aux Juifs du monde entier. Hanoucca est la fête des Lumières et chaque jour nous augmentons la lumière. Ce n’est pas seulement un symbole, nous éclairons le monde avec les valeurs que nous portons. Être ici avec le peuple juif, réciter les mêmes prières qu’il y a 2000 ans, dans la même langue, dans ces mêmes lieux où elles ont été dites pour la première fois! Il n’y a pas de meilleur endroit pour commencer la fête de Hanoucca.

A l’issue de la cérémonie, le Grand rabbin du Kotel, rav Shmouel Rabinovitz et le directeur-général du Fonds de l’Héritage du Kotel ont présenté aux officiels des vestiges archéologiques découverts il y a à peine quelques jours lors des fouilles près du Kotel.

Le président Rivlin avec les policiers

Le président de l’Etat Reouven Rivlin avait quant à lui choisi de procéder à ce premier allumage au poste de commandement de police et des gardes frontières du secteur « David », qui recouvre principalement la Vieille ville de Jérusalem. Il était accompagné du ministre de la Sécurité intérieure Guilad Erdan, du commandant de la police Motti Cohen, du commandant de la police de Jérusalem Doron Yadid et du commandant du secteur ‘David’ Haïm Shemoueli.

Le président de l’Etat a notamment dit: « Qu’il est bon d’allumer cette première lumières et de réciter la prière de ‘Shehe’heyanou’ en compagnie des meilleurs et plus courageux de nos fils(…)Vous êtes nos gardiens et c’est vers vous que nous élevons nos yeux. Vous êtes en charge de la protection de l’endroit le plus sacré et le plus sensible au monde.. »

Le ministre Guilad Erdan a lui-aussi eu des paroles fortes: « Chaque génération possède ses ‘gardiens des murailles’. Vous êtes les « gardiens des murailles’ de notre génération. Je crois profondément dans les paroles du poète Ouri-Zvi Grinberg: « Celui qui tient le Mont du Temple tient Jérusalem, et celui qui tient Jérusalem tient Erets Israël’. Vous amenez ici la victoire de l’esprit de notre peuple. Nous n’oublions pas que vous avez enrayé la vague de terrorisme qui avait sévi il y a quelques années, grâce à votre détermination et votre courage. Je vous adresse tout mon soutien afin que vous continuiez à nous protéger et à vous protéger vous-mêmes, ici, dans notre magnifique capitale… »

Un message de Donald Trump et de Boris Johnson

La Coalition Juive Républicaine a publié une courte vidéo dans laquelle le président américain Donald Trump adresse ses voeux de « Happy Hanoucca » aux Juifs du monde entier.

With the holiday upon us, @realDonaldTrump wanted to take this opportunity to say Happy Hanukkah! pic.twitter.com/mIaQb4Xveh — RJC (@RJC) December 22, 2019

Vidéo de Boris Johnson:

Britain would not be Britain without its Jewish community. And we will stand with you and celebrate with you – at Chanukah and all year round. pic.twitter.com/S5ClRprCuL — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 22, 2019

Photo article Noam Revkin Fenton / Flash 90