Hanoucca est une fête délicieuse avec ses allumages de bougies, ses beignets parfumés, ses cadeaux et toute une série de festivités plus réjouissantes les unes que les autres, qui font la joie des petits comme des grands.

Mais qu’est-ce que l’essence véritable de Hanoucca? En quoi est-ce une fête de toutes les délivrances ? Comment peut-on s’y préparer efficacement pour en tirer le meilleur bénéfice ?

Il est marqué que toutes les fêtes dans le futur seront annulées sauf Hannoucca et Pourim, deux fêtes qui illustrent que par la force et la grandeur de nos actions en bas, nous faisons descendre une lumière divine infinie d’Hachem, chaque année à la même époque.

C’est la révélation de cette lumière spéciale générée par nos actions que nous fêtons à Hanoucca.

Chaque fête a sa lumière spécifique et si on veut en tirer le meilleur bénéfice, il nous faut préparer un réceptacle capable de recevoir cette lumière, capable d’accéder aux délivrances et aux réparations auxquelles on ne peut pas accéder tout au long de l’année.

Le Rabbi de Rouzin zatsal confirmait, dans la continuité des enseignements du Baal Chem Tov, que ce que les grands Tsadikim pouvaient faire à Roch Hachana et à Kippour, une personne simple du Am Israël pouvait le faire à Hannoucca !

On peut à Hannoucca transformer notre réalité profondément, annuler des décrets personnels et / ou sur le Am Israël en faisant descendre beaucoup de lumière et de protection.

Ce à quoi on accède à Hannoucca on peut le perdre mais ce qu’on a acquis à l’allumage de la 8ème bougie de Hannoucca on le garde et on le capitalise à tout jamais.

Au moment de l’allumage des bougies, toutes les portes du ciel sont ouvertes, toutes les prières montent, la lumière abondante envoyée par Hachem avec beaucoup de miséricorde descend même si on ne la voit pas.

Cette lumière infinie réparatrice source de toutes les délivrances descend dans chaque maison juive lors de l’allumage.

Cela serait extrêmement dommage de passer à côté de ces 8 jours si spéciaux par ignorance et manque de préparation.

Hachem a créé dès la création une lumière très haute, très pure, très sainte et qu’il a caché : on appelle cette lumière le Or Ganouz qui se révèle à Hannoucca.

Hannoucca nous permet de travailler sur un de nos cinq sens: la vue. En regardant la pureté et la sainteté des bougies cela nettoie nos yeux de toutes les saletés qui les ont entachés.

Même regarder le ciel bleu peut nettoyer et purifier nos yeux mais pas comme les lumières de Hannoucca qui vont directement éclairer et faire briller notre nechama.

Il est conseillé selon nos Sages, de s’asseoir 30 minutes et de regarder les bougies, de lire 7 fois si possible le Tehilim 91 qui protège de toutes les natures de préjudices physiques et / ou spirituels, de réciter la tefila אנא בכח en reprenant chaque mot 7 fois

Les Grecs voulaient nous couper de tous les vecteurs de lien et de connexion avec Hachem que sont la Torah et les Mitsvot.

Que nous puissions mériter par le biais de cette lumière si sainte et pure qui descend à chaque Hannoucca d’être éclairé et d’intégrer pleinement et entièrement que Tout vient d’Hachem, que tout est pour notre bien absolu, et qu’Hachem détient toutes les forces les vitalités les joies et les espoirs dont nous avons tant besoin.

אמן כן יהי רצון חג שמח בעז”ה

