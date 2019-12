On oublie trop souvent que l’essentiel de la fête de Hanoucca concerne le Temple de Jérusalem en tant que centre de la vie juive. Au-delà de toutes les célébrations, de l’allumage des bougies, qu’en est-il aujourd’hui de notre relation avec le Temple de Jérusalem ?

Hanoucca, qui commémore la ré-inauguration du IIe Temple, marque le soulèvement d’une minorité d’Israéliens de l’époque, les Maccabim, contre les Grecs. S’opposant à la passivité des dirigeants juifs, bien qu’interdits de tout contact avec les morts en tant que cohanim, les Maccabim n’ont pas hésité à se battre. Leur victoire militaire symbolise la résistance spirituelle du judaïsme à l’assimilation forcée. Le miracle de Hanoucca et l’allumage des bougies viennent confirmer d’En Haut la pertinence de ce combat a priori inégal et la nécessité de mettre fin à la profanation du Temple.

Aujourd’hui, Israël considère prioritaire de construire partout sur sa terre. De magnifiques maisons, immeubles, synagogues s’élèvent en témoignage de notre renaissance. Nous pleurons la destruction du Temple. Nous fêtons sa restauration par les Maccabim pour, finalement, nous interdire de monter sur l’endroit le plus saint du monde, « la porte du ciel », laissé à l’abandon depuis 2 000 ans.

Nos dirigeants persistent à y limiter, quand ce n’est pas interdire, notre présence, à y prohiber toute prière juive, abandonnant le contrôle des lieux au Waqf depuis le Grand Mufti de Jérusalem, chef du Conseil musulman suprême, ami d’Hitler favorable au nazisme et au terrorisme.

Le 16 décembre 2019, trois Israéliens ont été mis en examen pour y avoir récité le Chema Israël, accusés d’avoir troublé l’ordre public. Le président Shimon Pérès, qui s’était rendu durant la fête de Soukkot chez le gaon Rav Yossef Chalom Eliachiv, grand décisionnaire du monde orthodoxe, avait déclaré : « Israël a de nombreux défis à relever, dont l’un consiste à empêcher toute tension sur fond religieux dans Jérusalem et en particulier sur le mont du Temple où les incitateurs peuvent embraser la situation. »

De nombreux rabbins, suivant la Rabbanoute Harachit, s’opposent à la montée des Juifs. Une position contestée sur le plan halakhique par de grands rabbanim comme le Rav Goren, le Rav Shmouel Eliahou, fils du Grand Rabbin d’Israël Mordechaï Eliahou, ou le Rav Eliahou Zini de Haïfa, qui l’autorisent. Rappelons que Maïmonide (le Rambam, Yguerot Harambam, Rav Shilat, p. 224) relate sa montée sur le mont du Temple, suivant l’exemple de nos Sages du Talmud qui y montèrent après sa destruction (Makot 24b ; Sanhédrin 11b ; Pessah’im 7,12 ; etc.).

Aujourd’hui, comme par hasard, le mont du Temple fait l’objet d’une contestation des nations. L’islam tout d’abord, qui a investi les lieux, et l’Unesco. La branche éducative et scientifique de l’Onu associe le mont du Temple à l’islam, qualifiant Israël de « puissance occupante ».

L’interdiction de la Rabbanout ne leur apporte-t-elle pas une légitimation ? Si le Juif n’y est pas présent, c’est que ce lieu ne lui appartient pas !

Le mufti de Jérusalem Fayçal Husseini, grand ami de Yasser Arafat, symbole de la lutte des Palestiniens, a été inhumé le 1er juin 2001 sur le mont du Temple, avec son grand-père Abdelkader Husseini, figure légendaire du nationalisme palestinien (Le Monde, 1er juin 2001).

« Selon la législation israélienne, les fouilles archéologiques sont interdites sous le Mont du Temple. Mais en 1999, lors de travaux illégaux, plus de 9 000 tonnes de terre de cette zone avaient été jetées dans une décharge. Or cette terre était riche en trésors archéologiques inestimables… » (Lemonde.co.il, 24 juin 2019). On interdit aux Juifs de monter sur le mont du Temple mais on y permet des manifestations violentes, des attentats terroristes, des matchs de football et des pelleteuses.

« Deux événements très frappants me sont apparus convergents : la controverse autour de la décision de l’Église catholique d’installer un convent des Carmélites à Auswitchz, et la mosquée sur le mont du Temple chez les musulmans : ériger un lieu de culte sur le lieu même du massacre de la révolte des Judéens contre les Romains » (Rav Yehuda Askénazi Manitou, « Le Omer et sa signification », 1986).

« Les Juifs n’ont pas de droit là-dessus ? Alors que le seul peuple qui ait un droit sur la montagne du Temple ce sont les Hébreux. Les autres sont des conquérants. Par crainte de prendre une décision, les grands rabbins au moment de la guerre des Six Jours ont interdit au gouvernement de monter sur la montagne du Temple. L’argument c’était de dire que l’on ne mérite pas. On n’est pas assez pur. Des arguments de rabbins, mais avec des implications politiques » (Rav Yehuda Askénazi Manitou, « Choftim », 1995).

Le Rav Hayim Ben Attar (Or Ha-Hayim ; Vayikra 25,25) dénonce : « Par l’indolence, la charpente s’effondre » (Qohelet 10/18), en parlant du Temple, « qui est Sa possession et l’endroit de Sa résidence. Et par nos fautes, La Maison a été vendue aux mains des nations. La délivrance vient des hommes, du monde d’en bas et pour cela les grands d’Israël paieront le prix de cette faute, Dieu leur demandera pourquoi ils ont méprisé Sa Maison dans cet état misérable. » Selon lui, la délivrance viendra d’une élite, de sages d’Israël comme les Maccabim.

Et s’il y avait obligation de monter sur le mont du Temple ?

Photo Illustration