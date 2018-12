Ccette année, le président américain a dédié ses voeux de ‘Hannouca aux victimes juives de l’attentat de Pittsburgh. Depuis la cérémonie traditionnelle à la Maison-Blanche, il a une nouvelle fois dénoncé l’antisémitisme qui relève la tête et qui menace à nouveau les Juifs à travers le monde.

Avant la cérémonie, il avait publié un message disant: “Melania et moi adressons nos voeux chaleureux à nos frères et soeurs juifs aux Etats-Unis, en Israël et dans le monde qui célèbrent ‘Hannouca. Durant huit jours, les familles juives et leurs amis se réuniront pour allumer ensemble la ‘hannoukia. Cette coutume particulière date d’il y a deux mille ans au Temple de Jérusalem. Depuis, les Juifs furent persécutés pour leur foi. Et aujourd’hui, hélas, les Juifs continuent à se mesurer avec de la violence sous différentes formes, de la haine et du fanatisme à travers le monde. Nous nous souvenons de toutes ces personnes tuées dans la synagogue Etz Ha’haïm à Pittsburgh au mois d’octobre. En tant que nation, nous sommes tenus d’être solidaires des victimes, de leurs familles et de leur communauté, et nous prions pour elles en espérant que cette fête leur apportera un peu de consolation. Fasse que la lumière qui jaillira des chandeliers illuminera les maisons et les coeurs de chacun et chacune avec amour et bonheur Ensemble, nous souhaitons que la Vérité triomphera sur l’obscurité. Nos meilleurs voeux pour un heureux ‘Hanoucca”.

