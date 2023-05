Après des années de débats, de reports et de promesses politiques, la Cour suprême a rejeté aujourd’hui (dimanche) le recours déposé par l’association Regavim visant à ordonner l’évacuation du point de peuplement bédouin illégal de Han El Ahmar.

Ce serpent de mer revenait à chaque période électorale et nombreux sont les politiciens de toute la palette des partis de droite qui ont promis que Han El Ahmar serait évacué comme le sont, de manière systématique, les points de peuplement juifs illégaux.

Et pourtant, les gouvernements se sont succédés et ont toujours repoussé la décision.

Finalement, le gouvernement actuel a répondu à la demande de la Cour Suprême de procéder à l’évacuation, en expliquant que le contexte sécuritaire et les relations internationales ne permettaient pas de procéder à une évacuation par la force. Il propose d’attendre qu’une solution consentie par les deux parties soit trouvée.

Aujourd’hui, la Cour suprême a donc décidé d’accepter cette réponse et de rejeter le recours contre ce point de peuplement illégal.

Le mouvement Regavim a vivement condamné cette décision: « Nous avons, une fois encore, eu la preuve que devant la Cour suprême qu’il y a des personnes plus ou moins égales. Dans de précédentes requêtes lors desquelles le gouvernement avait fait valoir des ‘arguments politiques’ pour repousser l’évacuation d’un point de peuplement comme Amona, Netiv Avot ou Migron, la Cour suprême a rejeté cet argument et a exigé, malgré tout, d’appliquer à la loi et a affirmé avec force que ces considérations politiques n’entraient pas en compte dans l’application des lois d’urbanisme et de construction. D’un autre côté, la soumission de l’Etat face à la pression internationale et le soutien que lui donne la Cour suprême conduisent l’Etat au bord de l’anarchie. A chaque fois que les politiques gouvernementales ne plairont pas aux acteurs internationaux, ils feront pression et le gouvernement renoncera ».