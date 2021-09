L’avant-poste illégal de ‘Han el-A’hmar continue d’être une « patate chaude » pour les gouvernements israéliens. Malgré ses engagements, le gouvernement Netanyahou avait à plusieurs reprises repoussé l’évacuation de cet avant-poste stratégique installé avec cl’aide de l’Autorité Palestinienne entre Maale Adoumim et Jérusalem (Zone E-1) dans le but de créer une continuité territoriale arabe.

Avant les élections, Naftali Benett avait promis qu’avec lui et contrairement à son prédécesseur, ‘Han El-A’hmar serait évacué comme le demande la Cour suprême. Mais une fois de plus, cette évacuation sera repoussée. Le journaliste Amit Segal (‘Hadashot 12) a donné son interprétation à ce nouveau délai sine die : « Combien Benett, Shaked, Saar et Elkin n’ont-ils pas parlé du démantèlement de ‘Han El-A’hmar ! Mais la présence de Ra’am et Meretz dans la coalition a sans doute fait son effet ».

Photo Hadas Parush / Flash 90