‘Han El-A’hmar : la Cour suprême laisse « carte blanche » au gouvernement

La Cour suprême a émis un avis de « non-intervention » suite à la requête du gouvernement de repousser de six mois supplémentaires le démantèlement de l’avant-poste arabe illégal de ‘Han El-A’hmar, installé avec l’aide de l’Autorité Palestinienne et situé sur la zone straégique E1 entre Jérusalem et Maale Adoumim. L’évacuation de cet avant-poste, pourtant autorisée par cette même Cour suprême il y a quelques années, avait déjà été reportée à plusieurs reprises par l’ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou suite aux pressions internationales. Cette question avait alors été saisie par Naftali Benett et Ayelet Shaked qui en avaient fait l’une de leurs principales promesses électorales. Comme leur gouvernement tient au bon vouloir d’un parti arabe, on voit mal le Premier ministre ordonner l’évacuation forcée de cette avant-poste.

Plusieurs juges ont cependant critiqué l’attitude du gouvernement. Le Prof. Alex Stein a estimé par exemple que le gouvernement ne pouvait pas indéfiniment adopter une attitude attentiste et que face à des constructions illégales il devait une fois pour toutes décider soit de régulariser soit de démanteler.

Les réactions à droite sont vives. Les organisations Regavim, Im Tirtsou et Ad Kan dénoncent l’attitude du gouvernement sur cette question tout comme les députés Itamar Ben-Gvir et Betzalel Smotritch. Ce dernier y voit une nouvelle promesse solennelle non-tenue par le duo Benett-Shaked. Tous y voient aussi un danger pour la souveraineté israélienne dans cette zone stratégique où l’AP tente d’imposer des réalités sur le terrain.

Photo Hadas Parush / Flash 90