L’un des terroristes les plus recherchés par Israël, Muhamad Def, a refait surface à Gaza. Ce terroriste qui a plusieurs fois échappé à une tentative d’élimination menace à présent Israël « d’un enfer » ces prochains jours, si Israël « ne cesse pas ses agressions dans le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem » qui s’appelle en réalité Shimon HaTzadik. Des émeutes arabes se déroulent depuis quelques jours dans ce quartier de Jérusalem suite à l’expulsion prévue de huit familles arabes qui résident illégalement dans des logements achetés en bonne et due forme. Mercredi soir, des émeutiers ont attaqué des policier et ont tenté de subtiliser l’arme de l’un d’entre eux. Ils scandaient des slogans favorables au Hamas et au Jihad Islamique et appelaient à une reprise des attentats d’envergure.

Le général (rés.) Eitan Dangut, qui fut coordinateur des activités du gouvernement dans les Territoires a averti qu’il fallait prendre très au sérieux cette réapparition de Muhamad Def ainsi que ses menaces. « Ce nouveau développement indique que nous sommes peut-être à l’approche d’une nouvelle confrontation de quelques jours avec le Hamas, et pas uniquement dans la région de Gaza et des alentours », a estimé l’officier.

Le Hamas ne cache pas son intention d’aviver les tensions, notamment à Jérusalem, afin de montre qu’il combat mieux que l’Autorité Palestinienne d’Abou Mazen pour « défendre Al-Quds ».

De son côté, Abou Mazen veut saisir la Cour pénale internationale de la Haye. Omar Awdallah, responsable du « département ONU » à l’AP a déjà adressé une lettre à la procureure générale de CPI, Fatou Bensouda, très hostile à Israël. Dans cette lettre, le terroriste reprend la ritournelle des « crimes de guerre et les crimes contre l’humanité commis par Israël dans les territoires palestiniens » et les « violations par Israël de la Convention de Genève ».

Photo Wikipedia