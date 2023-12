Le Docteur Daniel Gugenheim après 60 jours de guerre nous donne des indicateurs économiques importants pour mieux comprendre la direction prise par l’économie israélienne. Non le Hamas ne s’est pas enrichi en jouant contre la bourse israélienne ! Le salaire Moyen, l’or qui reste une valeur refuge et atteint des record ! Et la société israélienne “Wast data” qui vient de lever des millions de dollars.