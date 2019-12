Les chaînes de télévision israélienne annonçaient mercredi soir que Khaled Meshaal, ancien chef du Hamas, aurait l’intention de briguer une nouvelle fois la présidence de l’organisation terroriste. Meshaal avait quitté la tête du Hamas en mai 2017 pour laisser la place à son n° 2 Ismaïl Hanyeh, jusqu’alors chef du Hamas pour la bande de Gaza. C’est Yahia Sinwar qui avait alors été nommé à sa place. Selon les informations diffusées, Meshaal aurait proposé à Ismaïl Hanyeh de redevenir son n°2!

Le retour éventuel de Meshaal aux commandes du Hamas – pour autant qu’il y arrive – n’est pas dû uniquement à un caprice de sa part ou une nostalgie. Le terroriste habite au Qatar, et selon les informations, ce sont le Qatar et la Turquie, deux Etats alliés, qui le pousseraient sérieusement à reprendre les rênes du Hamas afin de renforcer leur influence sur ce qui se passe dans la bande de Gaza.

Ainsi, vers où que l’on se tourne dans la région, Syrie, Méditerranée orientale, Jérusalem et maintenant bande de Gaza on note un crescendo dans les velléités hégémoniques de la Turquie d’Erdogan. Un Hamas sous influence Qatarie et surtout turque ne serait pas une bonne nouvelle pour Israël. On sait que l’organisation terroriste a pignon sur rue en Turquie, et que des attentats anti-israéliens sont préparés par le commandement du Hamas à Istanbul avec le soutien tacite du dictateur turc. Le président Recep Erdogan est lié aux Frères Musulmans dont l’idéologie islamo-fasciste constitue l’ADN du Hamas.

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90