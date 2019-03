La réalité juive et israélienne nous fait rebondir de la peine à la joie sans pour autant l’effacer.

Nous enterrons trop de Juifs qui subissent la cruauté du terrorisme. Hier l’atroce assassinat de la jeune Ori Ansbacher Hy”d , aujourd’hui Gal Keydan Hy”d, ce jeune soldat tué dans un attentat juste avant Pourim. Il n’avait que 19 ans.

Tout un peuple prie pour la refoua shlema du Rav Ah’iad Ettinger, Rosh Yeshiva et père de 12 enfants qui lutte, à l’heure qu’il est, pour la vie.

Nous subissons les missiles, le feu et les infiltrations en tout genre. Haman n’est pas prêt de disparaitre de la surface de la terre. C’est pour cela qu’il est temps d’en finir avec cette politique de bienveillance, de juif honteux prêt aux concessions, par pure faiblesse.

Les vrais enjeux ne seront ni le cannabis, ni le Hi-Tech. Ils seront cette fois-ci en priorité, notre sécurité et notre unité. Il ne s’agit là pas de montrer notre force, elle est indiscutable, mais surtout de décider enfin de l’utiliser. Il est temps d’ordonner à Tsahal, non seulement de protéger ses civils mais aussi de mettre à genou l’adversaire. Nous en avons assez d’attendre si longtemps avant de voir simplement détruire la maison des terroristes et de leur famille.

Le peuple d’Israël ne veut plus avoir à demander l’autorisation pour construire librement sur sa terre. Israël est la seule partie de terre sur la planète, où tous les Juifs du monde peuvent être libres de vivre et de se défendre. Notre drapeau doit flotter partout sans exception, autant à Tel Aviv qu’à Sdérot et Jérusalem, autant dans le Golan qu’à Ariel.

Notre peuple veut recouvrer sa spontanéité et sa fierté, sans sentir ses gouvernants balbutier, ni hésiter à mettre en œuvre des représailles douloureuses après chaque attaque ou attentat. C’est la raison pour laquelle nous méritons des dirigeants forts qui ne croient plus aux promesses mensongères et surfaites des camps Hamas, Mazen et de tous leurs supporters. Ici, la politique n’est pas un sujet lointain, elle est liée de très près à notre vie de tous les jours. Après Pourim, la fête d’une gueoula, nous avons un mois pour nous préparer à la liberté enfin retrouvée. Entre les deux, nous aurons le mérite de choisir une nouvelle équipe dirigeante à qui nous allons confier notre avenir. Merci mon Dieu de nous avoir fait revenir ici, sur cette terre promise.

Avraham Azoulay

Photo Maguen David Adom