L’ancienne ambassadrice des USA aux Nations unies Nikki Haley (parti républicain), grande amie d’Israël, a salué Binyamin Netanyahou pour le succès qu’il a remporté aux élections qui se sont tenues cette semaine en Israël. Haley a représenté les Etats-Unis à l’Onu sous la présidence de Donald Trump entre janvier 2017 et décembre 2018. Dans le message qu’elle a adressé sur son compte de réseau social, elle a qualifié d’historique la victoire la victoire de Netanyahou. Haley a ajouté : « Israël a prouvé une fois de plus la force de sa démocratie. Je suis convaincue que notre grand allié continuera de progresser en devenant de plus en plus fort ».

David Friedman, qui a assumé quant à lui les fonctions d’ambassadeur US en Israël sous le mandat de Donald Trump, entre mai 2017 et janvier 2021, a fait part sur Tweeter de son enthousiasme : « Tammy et moi-même, a-t-il écrit, tenons à féliciter l’ancien et le futur Premier ministre de l’Etat d’Israël Binyamin Netanyahou, et sa femme Sara ». Il a ensuite adressé ses souhaits de réussite ‘dans la direction de l’Etat juif’.