Le Chef d’Etat-major, Herzi Halévy, a pris la parole ce soir (mardi) depuis le passage de Kerem Shalom à la frontière avec la Bande de Gaza et à quelques kilomètres de Rafah.

Il a déclaré: ”Nous avons tué plus de 900 terroristes à Rafah, dont des commandants. La raison pour laquelle nous sommes là depuis plusieurs semaines est liée à nos efforts pour détruire totalement les infrastructures à la surface et sous la terre et cela prend du temps. Cette guerre est longue parce que nous ne voulons pas laisser de structures terroristes à Rafah. Ces efforts continus sont très importants. Lorsque nous passerons à l’étape ultérieure nous nous adapterons à la situation, nous travaillerons avec d’autres méthodes. Tout se concentre dans notre détermination, notre persévérance et notre endurance”.