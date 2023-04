On le savait méphistophélique et d’ailleurs, même après son départ à la retraite, le chef de la ‘’révolution constitutionnelle’’ Aharon Barak n’avait-il pas conservé son bureau au sein de la Cour suprême ? Et pourquoi, sinon pour perpétuer son pouvoir de marionnettiste en chef ?

Un des principaux dirigeants travaillistes qui joua un rôle important dans le vote des 2 lois fondamentales en 1992, Haïm Ramon, vient de nous expliquer avoir été un ’idiot utile’’[1] :

« On s’est servi de moi pour convaincre les autres (députés)… Avez-vous vu un seul d’entre eux, Amnon Rubinstein, Uriel Lynn, Dan Meridor, expliquer que la loi (votée) donnerait à la Cour suprême le pouvoir d’annuler des lois ? Pourquoi tromper les gens ? Dites-le ! Vous jouez à cache-cache ? Dites-le franchement : ‘’La loi que nous présentons donne au tribunal le pouvoir d’annuler des lois’’… Non seulement ils ne l’ont pas dit, mais ils ont dit le contraire ! ».

Membre du Parti travailliste Avoda, secrétaire de la jeunesse travailliste de 1978 à 1989. Député en 1981. Ministre de la Santé du gouvernement d’Yitzhak Rabin, en 1992. Ministre de l’Intérieur sous Shimon Peres de 1995 à la défaite travailliste de 1996. Ministre de l’Intérieur en 2000 dans le gouvernement Ehoud Barak. Ministre de la Justice en 2006, Haim Ramon a fait ces derniers temps d’importantes et pathétiques déclarations filmées en vidéo qu’il faut absolument voir (en hébreu).[2]

Mais ci-dessous[3], vous pourrez lire l’une de ses dernières déclarations, où il lève le voile sur les procédés mis en œuvre par Aharon Barak pour contrecarrer les candidats qu’il n’aimait pas et conserver ainsi la maîtrise de la Cour suprême… (le titre et le soulignement sont miens).

A propos de la Cour Suprême et de son Gourou, Aharon Barak

Par Haïm Ramon

Lors de ma première rencontre en tant que ministre de la Justice avec le président de la Cour suprême, Aharon Barak, nous avons discuté, entre autres, de la composition de la Cour suprême. J’ai mentionné à Barak qu’avec sa retraite imminente de la magistrature, aucun professeur ne siégera à la Cour suprême. Je lui ai dit que je voulais nommer deux ou trois professeurs dans le cadre des normes vacantes qui existaient à l’époque. La Cour suprême étant dirigée comme une cour constitutionnelle, j’ai pensé qu’il était approprié de choisir des juges qui représentaient différentes écoles de droit – une approche qui renforcerait la légitimité publique de la Cour suprême et améliorerait la qualité de ses délibérations.

J’ai donc proposé de nommer à la Cour suprême les professeurs Ruth Gavizon, Mordechai Kermanitzer et Zohar Goshen – trois universitaires exceptionnels dans leur domaine et avec des approches juridiques différentes.

Barak exécuta Gavizon et Kermanitzer sur-le-champ.

Concernant Goshen, Barak déclara qu’il s’agissait d’un candidat digne et qu’il était prêt à considérer la nomination de manière positive. Quelques jours plus tard, Goshen demanda à me rencontrer d’urgence. Il arriva bouleversé et m’informa qu’il voulait retirer sa candidature. Très surpris, je lui demandai pourquoi.

Goshen me dit qu’il avait rencontré Barak lequel lui avait dit qu’il était un candidat valable et qu’il recevrait son soutien. Cependant, Barak ajouta qu’il avait entendu des rumeurs de harcèlement sexuel présumé de la part de Goshen, et lui expliqua que ces rumeurs devraient être vérifiées avant le rendez-vous.

Goshen me dit qu’il comprenait où cela mènerait et qu’il préfèrait prendre sa retraite avant que sa réputation ne soit ternie. Je lui répondis de ne pas s’inquiéter, que je le protégerai et ne laisserai pas des chuchoteurs maléfiques torpiller le rendez-vous. Calmé Goshen accepta de ne pas retirer sa candidature. Et tant que je servis comme ministre de la Justice, Goshen resta un candidat de premier plan pour le poste.

Mais peu de temps après ma démission de mon poste au gouvernement, Goshen retira sa candidature. Et miraculeusement, toutes les rumeurs de harcèlement sexuel se sont ensuite évanouies.

Même après ma démission, Barak aurait pu nommer Goshen à la Cour suprême, puisque cette nomination bénéficiait d’un large soutien au sein du Comité de sélection des juges. Mais Barak ne voulait pas vraiment de Goshen, et il ne fit rien pour promouvoir sa nomination.

Barak prit sa retraite en septembre 2006, environ un mois après ma démission, et la juge Dorit Binish fut nommée présidente de la Cour suprême à sa place. Semblable à son prédécesseur, Binish ne voulut pas du professeur Goshen à la Cour suprême et il retira sa candidature.

Autre exemple, Iloy Legal, que le ‘’système’’ torpilla aussi.

Titulaire d’un doctorat de l’université de Yale, maître de conférences exceptionnel à l’université de Columbia et fils d’immigrés yéménites du Moshav Elikhin, après avoir été choisi comme juge à la Cour suprême, il aurait dû être nommé président de la Cour suprême sur la base de l’ancienneté, mais il ne le fut pas.

Des années plus tard, Barak a expliqué que la Cour suprême est « une famille » et qu’il est impossible de « mettre dans ce système quelqu’un qui ne fait pas partie de la famille ». Et quand quelqu’un qui ne fait pas partie de la famille – comme le Professeur Goshen – est candidat à la Cour suprême, « le système » s’efforcera toujours de contrecarrer sa nomination de toutes les manières possibles.

Fin de la déclaration de Haïm Ramon –

Voilà donc le chantre des ‘’Droits à la liberté et à la dignité’’, idole des manifestants, pour la plupart trompés et/ou ignorants, et/où maladivement, obsessionnellement anti-Netanyaou.

Le Roi est nu ! Non seulement Méphisto, mais aussi Corleone car, comme tous les Parrains, son pouvoir va bien au-delà de sa proche famille (les Juges de la Cour suprême) et, protégé par l’omerta, s’étend à tout Israël, à toutes ses institutions, y compris Tsahal, au travers de la famille élargie des ‘’conseillers juridiques’’ du gouvernement et des centaines de Procureurs, de Juges de tribunaux, d’Avocats, lesquels, heureusement pas tous, sont devenus les chiens de garde du Gourou et de son système mafieux.

La démocratie est prisonnière du Bagatz[4]. Le lendemain du Jour de l’indépendance, le 27 Avril, soyons 1 Million pour exiger sa libération.

Jamais Parrain n’a cédé.

Seul un peuple pacifique et déterminé l’y contraindra[5].

PS :

J’allais oublier… Haïm Ramon, ministre de la Justice depuis trois mois, est forcé de démissionner en Aout 2006. Pourquoi ? N’avez-vous pas déjà deviné ? Pour une affaire de ‘’harcèlement sexuel’’, pardi.

La machine est bien rodée.

Jean-Pierre Lledo, cinéaste

Tel Aviv 13 Avril 2023

[1] In ‘’Quelle Démocratie pour Israël: Gouvernement du peuple ou gouvernement des juges?’’. Editions Elephant, Avril 2023, un livre qui vient juste de sortir, à acquérir absolument.

[3] Traduction avec google (pas excellente, mais assez pour comprendre). Source : https ://dyoma.co.il/law/1726

[4] Cour suprême

