Draya Leitel, 31 ans, a été assassinée cette nuit par son mari à son domicile à Haïfa alors que leurs trois filles (3, 7 et 8 ans) dormaient dans la chambre d’à côté.

Le crime a été très violent: Draya a été étranglée et frappée à coups de marteau. C’est son mari qui a appelé la police et leur a déclaré l’avoir tuée.

Les trois petites ont été confiées après concertation, à leurs grands-parents paternels.

L’homme était connu des services de police, ce n’était pas la première fois qu’il s’en prenait à son épouse. Selon l’acte d’accusation émis contre lui en juillet 2021, il l’avait saisie au cou puis l’avait menacée »J’ai vraiment envie de te tuer, tu as de la chance que les filles soient là », alors même qu’elle tenait son bébé dans les bras.

Une amie de la victime citée par Israël Hayom raconte: »De l’extérieur tout semblait normal. Ce n’est que ce matin que j’ai appris les problèmes qui existaient. Elle était chez moi encore hier après-midi avec les filles ».

Cet horrible meurtre vient relancer le débat de l’élargissement des injonctions d’éloignement à l’encontre des conjoints violents et de l’obligation de porter un bracelet électronique. Rappelons que cette semaine, le gouvernement a décidé de repousser de six mois le vote de la loi proposée par Guidon Saar à ce sujet et qui avait déjà été adoptée en lecture préliminaire lors de la précédente Knesset.

Les associations appellent le gouvernement à ne pas attendre pour légiférer car »chaque jour qui passe peut être fatal à une femme ».