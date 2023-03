Faire son alyah, oui mais comment ?

C’est une question que de très nombreuses personnes en France se posent aujourd’hui. Si la motivation est toujours au rendez-vous, les problématiques se multiplient au niveau de la réalisation.

En effet, avec les années, Israël est devenu un pays développé de premier plan : avec un niveau de la vie de plus en plus élevé, un shekel de plus en plus fort, et un coût de la vie qui ne cesse de croître. Ces données, dans l’ensemble positives pour Israël, à part le coût de la vie bien entendu, constituent autant de défis pour les Olim. Et c’est pour y faire face que l’incubateur Dor Hadash a été créé.

Tout commence quand Patricia Hassoun, avec son accent chantant du sud, fait elle-même son alyah à Ashdod en 2010. Très rapidement elle décide de s’investir pour les francophones de sa ville, et c’est là qu’elle prend conscience des difficultés spécifiques des Olim francophones dans tout le pays de manière récurrente : notamment le coût de l’immobilier, l’emploi, l’immersion et l’éducation des enfants. Sa conclusion : il faut repenser tous les paramètres afin d’innover et de proposer de nouvelles alternatives à ceux qui, parmi les immigrants français, n’envisagent pas de s’installer à Jérusalem ou Tel Aviv.

Le programme Dor Hadash, nouvelle génération, est alors lancé. Après un début à Nof Hagalil en 2020, Dor Hadash s’installe depuis 2022 à Haïfa. Cette troisième ville économique du pays, apparaît comme une solution idéale, grâce à plusieurs partenaires : l’Agence juive, la municipalité, la communauté du Rav Zini et l’organisme Qualita qui se consacre avec passion et ténacité à l’intégration des francophones en Israël.

Jadis appelée « la ville rouge » pour ses affinités socialistes de gauche ou communistes, Haïfa est aujourd’hui une ville plurielle, où toutes les communautés israéliennes vivent ensemble et où l’éducation est de très haut niveau. On peut choisir entre différents parcours : laïque, traditionnaliste ou religieux : tout le monde y trouve son bonheur.

Ensuite, Haïfa est encore aujourd’hui synonyme d’un logement aux prix accessibles. On parle en moyenne de 30% de moins que le reste du pays. Cela permet aux nouveaux immigrants de s’installer en douceur et de profiter d’un très beau cadre de vie à des tarifs raisonnables.

Enfin, Haïfa offre en permanence de nouvelles opportunités d’emploi. Autour du Technion, première école polytechnique du pays, elle est devenue un pôle technologique : de très nombreuses sociétés internationales de high-tech ont ouvert leurs centres de recherches et laboratoires dans la région. Un hub économique en ébullition.

De nombreux membres de la communauté du Rav Zini se sont installés dans cette ville après avoir fait leurs études au Technion. Ayant connu eux-mêmes les challenges de l’Alyah, ils répondent « présents » pour aider les nouvelles familles à opérer leur immersion dans la vie israélienne.

La particularité du programme Dor Hadash est qu’il offre un accompagnement en amont et en aval de l’aliyah. Avant le départ, grâce à un partenariat avec l’Organisation sioniste mondiale, les participants ont accès à des cours d’Oulpan pour commencer ou approfondir l’apprentissage de l’hébreu. A leur descente de l’avion, ils se retrouvent dans un univers qu’ils comprennent déjà mieux.

Ensuite, en partenariat avec l’Agence juive, des ateliers de gestion de budget sont mis en place avec Valérie Halfon. L’idée est d’un côté, de se préparer, pré-alyah, aux véritables coûts de la vie en Israël et de l’autre côté avoir une véritable réflexion sur ses besoins matériels : avons-nous besoin des mêmes choses dans des pays différents ? Les frais des écoles juives diminuent la plupart du temps en Israël et parfois on n’a plus besoin des deux voitures que l’on possédait à Marseille. Ces ateliers permettent aux futurs Olim d’avoir une préparation beaucoup plus concrète au passage à l’israélienne.

Il faut aussi mentionner la préparation faite à l’avance pour tout le domaine de l’insertion professionnelle. En partenariat avec Qualita et son hub de l’emploi, les participants de Dor Hadash préparent avant leur départ un bilan de compétence, des formations professionnelles leurs sont proposées et ils ont déjà un premier contact avec le monde du placement israélien.

Quand ils arrivent à Haïfa, c’est Rivka Berrebi de la mairie qui les accompagne pour toutes les démarches administratives. Ils reçoivent des cours d’Oulpan en intensif les premiers mois et toute la communauté les accompagne dans leur intégration notamment dans la recherche d’un emploi.

La baie de Haïfa a longtemps été la porte d’entrée des Olim du monde entier : c’est là que les nouveaux immigrants des années 1950 et 1960, venus par bateau, voyaient flotter pour la première fois le drapeau bleu et blanc. En 2023, Haïfa accueille les Olim de France avec des outils perfectionnés pour que leur Alyah soit une réussite.

Ce programme correspond à vos attentes et vous rassure dans vos choix ?

Contactez-nous sans attendre – dorhadash5780@gmail.com ou au 0186981943 ou +972522263776