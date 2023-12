Dans sa communication quotidienne aux médias, le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, a indiqué que selon les informations fournies par les terroristes qui s’étaient rendus aux combattants de Tsahal et avaient été interrogés, la situation du Hamas sur le terrain était difficile. Quant à Sinwar et les autres chefs du Hamas, ils continueraient, selon Hagari, à vivre dans le déni alors qu’ils savent très bien ce qui se passe. Il a souligné que les terroristes de l’organisation sentaient que leurs dirigeants, réfugiés dans les souterrains, ne se préoccupaient nullement du sort des Gazaouis. Hagari a ajouté : « Les forces de Tsahal ont intensifié les combats à Khan Yunis, localisé des puits souterrains et des armes, et éliminé des terroristes dans de nombreuses batailles dans la bande de Gaza. L’armée israélienne et le Shin Bet continueront à œuvrer pour ramener les 137 personnes enlevées, ainsi que Hadar Goldin, Oron Shaoul, Avera Mengistu et Hisham al-Sayed ».