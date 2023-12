Le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, a fait le point de la situation, en passant en revue les diverses opérations effectuées par l’armée israélienne dans la bande de Gaza et en évoquant la situation dans le Nord d’Israël. Il a notamment déclaré que 80% des missiles tirés vendredi par le Hezbollah étaient tombés en territoire libanais. Il a précisé : « Nasrallah porte atteinte à l’État libanais, il met en danger son avenir pour satisfaire le Hamas et ses commanditaires qui se trouvent en Iran ».

Hagari a par ailleurs tenu à présenter le témoignage de la soldate Ori Megidish, 19 ans, kidnappée par le Hamas le 7 octobre dernier et délivrée par Tsahal le mois dernier. La jeune fille a tenu à transmettre son message au monde entier, déclarant : « Le Hamas nous a massacrées alors que nous étions toutes encore en pyjama. Les journées passées en captivité m’ont semblées une éternité. Il faut tout mettre en œuvre pour ramener tous les otages chez eux ».

Elle a ajouté: “Mes camarades sont encore captives, elles sont retenues prisonnières avec d’autres femmes, des hommes, des enfants et des personnes âgées alors que leurs proches attendent leur retour. Malgré la douleur et la solitude, je gardais l’espoir qu’on viendrait me libérer, et je prie pour que mes camarades qui sont encore détenues là-bas aient le même espoir ».