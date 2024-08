Le porte-parole de Tsahal Daniel Hagari a répondu jeudi soir aux questions que se posent les Israéliens sur la situation, saluant l’attitude qu’ils avaient adoptée depuis le début de la guerre ‘qui avait permis aux forces de sécurité de se concentrer sur leurs missions sur tous les fronts’. Il a tenu avant tout à préciser : « Mis à part l’élimination du haut dirigeant du Hezbollah Fouad Shukr au Liban, nous n’avons pas lancé de frappe aérienne cette nuit-là nulle part au Moyen-Orient ».

Concernant la tension sécuritaire et les menaces de l’Iran et du Hezbollah, Hagari a déclaré : « Il n’y a pas de changement dans la politique défensive du Commandement du Front intérieur. Nous prenons toutes les mesures pour assurer la sécurité. Nous gardons le doigt sur la gâchette ».

Il a rappelé : « L’armée est en état d’alerte maximale, sur le plan défensif et offensif. Les forces de Tsahal sont déployées sur terre, en mer et dans les airs, et sont prêtes à réagir à tout scénario et en particulier à tout plan d’attaque dans l’immédiat. Nos partenaires ont renforcé leur présence ». Il a rappelé que ‘la protection n’était pas hermétique et qu’il fallait donc respecter les directives’.