Le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, a tenu un point presse ce matin (vendredi) après l’attaque sur Tel Aviv par un drone qui a fait un mort et huit blessés cette nuit.

Il a affirmé que le drone ”est arrivé depuis la mer, à l’ouest et a été tiré depuis le Yémen, selon nos estimations. Il s’agit d’un engin iranien qui a été perfectionné pour atteindre une plus grande distance. L’Iran soutient, finance et arme ses proxys dans la région. La menace des drones est une menace à laquelle nous faisons face depuis le début de la guerre, jusqu’à aujourd’hui des dizaines de drones ont été lancés depuis le Yémen. La plupart ont été intercepté par les forces américaines, les autres par des avions de chasse ou par le système de défense anti-aérienne de l’armée de l’air. Nous enquêtons pour comprendre pourquoi ce drone n’a pas été détecté comme une menace. Au même moment, nous avons intercepté un drone en provenance de l’est avant qu’il ne pénètre dans les frontières d’Israël. Nous cherchons à savoir s’il y a un lien entre les deux événements”.

Hagari a précisé qu’après une évaluation de la situation avec le Chef d’état-major, il a été décidé que les consignes du Front Intérieur restaient inchangées.

Le porte-parole de Tsahal a également évoqué l’élimination de Mohamed Deif et a affirmé que ”les signes indiquant que l’élimination de Mohamed Deif a été une réussite sont de plus en plus nombreux. Rafaa Salama a été éliminé avec certitude et ils étaient ensemble, l’un à côté de l’autre. Le Hamas cache ce qui est arrivé à Deif, nous ne découvrirons et nous le publierons”.

Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a participé également à la réunion d’évaluation au terme de laquelle il a déclaré: ”Cela fait plus de 9 mois qu’Israël est en guerre au sud, au nord et sur d’autres fronts. L’année 2024 est une année de guerre dans laquelle nous devons être prêts à tous les scénarios, sur tous les fronts, dans la défense et dans l’attaque. Les services de sécurité agissent pour renforcer dans l’immédiat les systèmes de défense et atteindront tous ceux qui attaquent l’Etat d’Israël ou qui mandatent des terroristes contre lui”.