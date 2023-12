Dans sa déclaration aux médias, ce mardi soir, le lieutenant-colonel Daniel Hagari, porte-parole de Tsahal, a fait le point sur la tenue des combats. Il a indiqué que les forces de sécurité israéliennes poursuivaient leurs interventions dans le sud de la bande de Gaza, agissant notamment à Khan Younis, et avaient intensifié leurs opérations dans les ‘camps du centre’. Il a précisé que Tsahal utilisait de nouvelles méthodes.

Il a ensuite évoqué les attaques du Hezbollah dans le Nord et les ripostes de Tsahal contre les terroristes au Liban.

Rappelant les tirs des Houthis contre Israël, il a souligné qu’il s’agissait d’une action terroriste qui avait été commanditée par l’Iran. « Ces actions hostiles, a-t-il affirmé, ne sont pas dirigées uniquement contre l’Etat d’Israël. L’attaque contre les bateaux en mer, qui n’ont aucun lien avec Israël, est une opération terroriste iranienne réalisée par les Houthis et c’est un problème mondial ».

Le porte-parole de Tsahal a ensuite rappelé que six soldats israéliens étaient tombés dans les combats contre les terroristes, saluant leur courage et soulignant qu’ils aimaient leur pays et le défendaient. Il a adressé ses sympathies aux familles endeuillées.