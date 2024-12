Après avoir pris position sur la ”loi Feldstein” votée en lecture préliminaire par la Knesset aujourd’hui (mercredi) en violation de son devoir de réserve, le porte-parole de Tsahal a été réprimandé par le Chef d’Etat-major.

Dans un communiqué de Tsahal, il est expliqué: ”Le Chef d’Etat-major a réprimandé le porte-parole de Tsahal pour sa réponse à une question concernant la loi sur la transmission de documents confidentiels au Premier ministre et aux ministres, lors de la conférence de presse, en violation de ses prérogatives. Tsahal ne critique pas le législateur, elle fait part de son avis à l’échelon politique par les voies consacrées”.

Suite à cette réprimande, Daniel Hagari a fait son mea culpa: ”Dans ma déclaration ce soir en réponse à une question, je me suis exprimé d’une manière qui dépasse mes prérogatives en tant que porte-parole de Tsahal et j’ai été réprimandé pour cela par le Chef d’Etat-major. L’Etat d’Israël est un Etat démocratique et Tsahal est subordonné à l’échelon politique. Dans les centaines de déclarations et de réponses que j’ai faites depuis le 7 octobre, j’ai toujours gardé ce respect. Tsahal transmet son opinion aux acteurs concernés au sujet des lois par les voies consacrées et pas autrement”.