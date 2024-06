Le porte-parole de Tsahal Daniel Hagari a déploré samedi soir, dans une conférence de presse, la mort tragique de huit combattants de Tsahal, qui ont péri dans l’explosion de leur véhicule blindé.

Il a précisé : « « Des tirs antichars ou un engin explosif improvisé ont causé la catastrophe. Une équipe d’experts examinera le véhicule blindé. Des représentants de Tsahal ont annoncé la triste nouvelle aux familles ». Il a ensuite indiqué que dès la fin de l’enquête, ses résultats seraient rendus publics.

Hagari a ensuite demandé qu’aucun nom ne soit publié avant l’autorisation de Tsahal par respect pour les familles endeuillées.

Il a ajouté : « Les unités de Tsahal se concentrent sur le démantèlement des forces du Hamas et tuent de nombreux terroristes, détruisent des lanceurs et des roquettes, et font tout pour que les événements du 7 octobre ne puissent plus jamais se produire ».

Concernant les combats dans le Nord, Hagari a indiqué que Tsahal était déterminé et prêt à intervenir pour changer la situation dans la région.